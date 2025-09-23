Про це розповідає 24 Канал із посиланням на оновлення мапи DeepState.

Де Росія мала успіх?

За даними аналітиків, росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів. Зокрема, окупанти мали успіх біля Степового та Березового у Дніпропетровській області.

Також окупанти просунулися біля Іванівки у Дніпропетровській області.

Крім цього, на жаль, російські загарбники просунулися біля Новоіванівки у Запорізькій області.

До слова, в інтерв'ю 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон пояснив, що, на його думку, Путін вважає, що він може продовжувати війну майже вічно. Йому байдуже, що він робить з Росією, адже щодня на фронті Москва зазнає величезних втрат серед людей.

Що відомо про ситуацію на фронті?