Про це розповідає 24 Канал із посиланням на оновлення мапи DeepState.
Де Росія мала успіх?
За даними аналітиків, росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів. Зокрема, окупанти мали успіх біля Степового та Березового у Дніпропетровській області.
Загарбники тиснуть на фронті: дивіться на мапі
Також окупанти просунулися біля Іванівки у Дніпропетровській області.
Росіяни мали певні успіхи на фронті: дивіться на мапі DeepState
Крім цього, на жаль, російські загарбники просунулися біля Новоіванівки у Запорізькій області.
До слова, в інтерв'ю 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон пояснив, що, на його думку, Путін вважає, що він може продовжувати війну майже вічно. Йому байдуже, що він робить з Росією, адже щодня на фронті Москва зазнає величезних втрат серед людей.
Аналітики показали зміни на фронті: дивіться на мапі
Що відомо про ситуацію на фронті?
Нагадаємо, що раніше у DeepState розповідали про просування російських військ на Новопавлівському напрямку, зокрема біля Новоіванівки та Новомиколаївки в Запорізькій області.
За даними Генштабу, протягом 22 вересня на фронті відбулося 179 боєзіткнень. Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
До слова, в Інституті вивчення війни наголосили, що українські війська просунулися поблизу Добропілля в Донецькій області, а російські війська мали часткові успіхи на інших напрямках.