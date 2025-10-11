Были неудачные попытки, – офицер ВСУ о возобновлении атак врага на бронетехнике возле Покровска
- Российская армия возобновила применение бронетехники в боях на Покровском направлении, но неудачно.
- Украинские силы ежемесячно уничтожают примерно батальон оккупантов, но постоянно обновляют свои артиллерийские системы.
На Покровском направлении российская армия возобновила применение в боях бронетехники. Однако использует она ее, во-первых, не везде, а во-вторых, неудачно.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий, отметив, что украинские военные эффективно останавливают врага. Однако угрозу все же представляют артиллерийские системы.
Враг возобновил атаки на бронетехнике возле Покровска
Офицер ВСУ отметил, что оккупанты используют бронетехнику в отдельных местах. Обычно, враг пытается продвигаться на мотоциклах, квадроциклах или пешком.
Были неудачные попытки. Ведь те средства поражения, которые сегодня имеют ВСУ, не позволяют им (россиянам – 24 Канал) чувствовать себя так, как чувствовали себя в начале полномасштабного вторжения,
– подчеркнул он.
Цехоцкий добавил, что примерно в месяц на Покровском направлении украинские силы уничтожают примерно батальон оккупантов. Кроме того, враг постоянно теряет артиллерийские системы, но постоянно возобновляет их со складов. С этим россиянам могут помогать страны, которые входили в СССР, а также Северная Корея.
Что еще известно об атаках на Покровском направлении:
- На Покровском направлении оккупанты активно используют мотоциклы для продвижения – они легко маневрируют и являются сложной целью. Иногда им удается добраться до позиций ВСУ на них.
- Недавно за одни сутки российская армия провела более 70 штурмов возле Покровска. Для них враг применил бронетехнику, мотоциклы и живую силу.
- Враг не отказался от своей основной тактики и продолжает пытаться воевать количеством своих солдат. Однако часто россияне не имеют подготовки, поэтому их быстро уничтожает украинская артиллерия и дроны.