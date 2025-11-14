Идут чуть ли не конвейером, – военный объяснил тактику россиян возле Покровска

Ситуация возле Покровска остается сложной. Враг продолжает атаковать и пытается продвигаться малыми группами.

Оккупанты используют ту же тактику, что и весной, и летом. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил 24 Каналу, что в основном попытки россиян штурмовать неудачные.

Как атакует враг?

Владимир Назаренко рассказал, что кое-где враг использует бронированную технику, обшитые "танки-черепахи", бронированные машины и так далее. К сожалению, у россиян есть огромное количество резервов живой силы.

Сохраняются чуть ли не конвейерные атаки малых групп по каждой посадке, по каждой улице, по каждому населенному пункту или лесу. Они пробуют давить,

– подчеркнул он.

Вражеские группы довольно часто вовремя обнаруживаются. Наши защитники наносят удары по ним. Поэтому в основном попытки захватчиков штурмовать были неудачными. Есть определенные продвижения, но в целом в большинстве случаев они несут огромные потери.

Активно работают все бойцы Сил обороны. Но у врага сконцентрировано очень большое количество живой силы, резервов, которые они отправляют ежедневно.

Что происходит в Покровске?