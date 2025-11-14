Идут чуть ли не конвейером, – военный объяснил тактику россиян возле Покровска
- Враг возле Покровска атакует малыми группами с частичным использованием бронированной техники, но большинство их попыток штурмовать неудачные.
- Защитники Украины часто обнаруживают вражеские группы вовремя и наносят удары, хотя у врага есть большое количество резервов и живой силы.
Ситуация возле Покровска остается сложной. Враг продолжает атаковать и пытается продвигаться малыми группами.
Оккупанты используют ту же тактику, что и весной, и летом. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил 24 Каналу, что в основном попытки россиян штурмовать неудачные.
Как атакует враг?
Владимир Назаренко рассказал, что кое-где враг использует бронированную технику, обшитые "танки-черепахи", бронированные машины и так далее. К сожалению, у россиян есть огромное количество резервов живой силы.
Сохраняются чуть ли не конвейерные атаки малых групп по каждой посадке, по каждой улице, по каждому населенному пункту или лесу. Они пробуют давить,
– подчеркнул он.
Вражеские группы довольно часто вовремя обнаруживаются. Наши защитники наносят удары по ним. Поэтому в основном попытки захватчиков штурмовать были неудачными. Есть определенные продвижения, но в целом в большинстве случаев они несут огромные потери.
Активно работают все бойцы Сил обороны. Но у врага сконцентрировано очень большое количество живой силы, резервов, которые они отправляют ежедневно.
Что происходит в Покровске?
В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 51 наступление врага в районах населенных пунктов Сухецкое, Шаховое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.
Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко объяснил, как россиянам удается сунуться в Покровск. Россия использует на этом направлении большое количество средств и живой силы.