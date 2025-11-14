Йдуть ледь не конвеєром, – військовий пояснив тактику росіян біля Покровська

Ситуація біля Покровська залишається складною. Ворог продовжує атакувати та намагається просуватися малими групами.

Окупанти використовують ту ж тактику, що й навесні, і влітку. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зауважив 24 Каналу, що здебільшого спроби росіян штурмувати невдалі.

Як атакує ворог?

Володимир Назаренко розповів, що деінде ворог використовує броньовану техніку, обшиті "танки-черепахи", броньовані машини і так далі. На жаль, у росіян є величезна кількість резервів живої сили.

Зберігаються ледве не конвеєрні атаки малих груп по кожній посадці, по кожній вулиці, по кожному населеному пункту або лісу. Вони пробують тиснути,

– підкреслив він.

Ворожі групи доволі часто вчасно виявляються. Наші захисники завдають ударів по них. Тому в основному спроби загарбників штурмувати були невдалими. Є певні просування, але загалом у більшості випадків вони зазнають величезних втрат.

Активно працюють усі бійці Сил оборони. Але у ворога сконцентрована дуже велика кількість живої сили, резервів, які вони відправляють щодня.

Що відбувається у Покровську?