Есть угроза окружения: Свитан предположил последствия продвижения россиян на Запорожском направлении

На фронте тяжелая ситуация фиксируется на нескольких участках фронта. Россияне продолжают атаковать на Покровском направлении. В то же время враг продвигается в направлении Гуляйполя и Орехова.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу о ситуации, сложившейся на этих направлениях. Он предположил вероятные угрозы со стороны россиян для этих направлений.

Какие действия врага на Покровском направлении?

Свитан отметил, что на Покровском направлении россияне пытаются выйти из Красного Лимана на Покровск – непосредственно к железнодорожному вокзалу. А это уже практически Мирноградский карман, и тогда в полуокружение может попасть Покровск.

На полное окружение города россиянам уже негде взять силы. Однако отрезать один из карманов они могут. Они сейчас это попытаются сделать, но там они получат противодействие со стороны украинских сил. Поэтому ситуация на Покровском направлении до сих пор не стабилизировалась, там ведутся серьезные бои", – объяснил военный эксперт.

Какие цели оккупантов на Запорожье?

Опасная ситуация, по его мнению, сложилась возле населенного пункта Покровское Днепропетровской области, к которому пытаются выйти россияне. Это позволит им приблизиться к трассе из Донецка на Запорожье, чтобы зайти в тыл Гуляйпольскому гарнизону, дальше двигаться на Запорожье и отрезать, в частности, Ореховский гарнизон.

Однако российские колонны танков, пытавшихся прорваться к Новопавловке были отсечены и ликвидированы. На данный момент ситуация на этом направлении более-менее стабилизировалась. Там проводятся мероприятия для того, чтобы не допустить прорыва российских войск.

На Запорожском направлении имеем недостаточную плотность наших войск. Поэтому приходится по определенным позициям отходить для того, чтобы или выровнять фронт, или занять позицию, которую можно удерживать небольшим силами,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Гуляйпольское направление, по его словам, сейчас самое опасное на этом участке фронта. Враг пытается зайти в тыл украинскому гарнизону и ему осталось несколько километров, чтобы перерезать одну из основных цепей логистики из Покровского.

Однако наши командиры оперативного уровня и Генштаб видят эту ситуацию, которая может иметь серьезные последствия. Этого нельзя допустить, потому что россияне могут подойти к Запорожью с северо-востока. Тогда украинские Гуляйпольский и Ореховский гарнизоны могут попасть в окружение. И также по левобережью Запорожья россияне, вероятно, смогут наносить удары из армейской артиллерии,

– отметил Роман Свитан.

В то же время сейчас для Орехова нет серьезной угрозы, ведь противник находится еще далеко от этого города. К тому же там усилены украинские позиции для сдерживания оккупантов, пока они не зашли в тыл.

Что происходит на фронте?