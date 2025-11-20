Є загроза оточення: Світан припустив наслідки просування росіян на Запорізькому напрямку

На фронті важка ситуація фіксується на декількох ділянках фронту. Росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку. Водночас ворог просувається у напрямку Гуляйполя та Оріхова.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про ситуації, що склалися на цих напрямках. Він припустив імовірні загрози з боку росіяни для цих напрямків.

Які дії ворога на Покровському напрямку?

Світан наголосив, що на Покровському напрямку росіяни намагаються вийти з Красного Лиману на Покровськ – безпосередньо до залізничного вокзалу. А це вже практично Мирноградська кишеня, і тоді у напівоточення може потрапити Покровськ.

На повне оточення міста росіянам вже немає де взяти сили. Проте відрізати одну з кишень вони можуть. Вони зараз це спробують зробити, але там вони отримають протидію з боку українських сил. Тому ситуація на Покровському напрямку досі не стабілізувалася, там ведуться серйозні бої", – пояснив військовий експерт.

Які цілі окупантів на Запоріжжі?

Небезпечна ситуація, на його думку, склалася біля населеного пункту Покровське Дніпропетровської області, до якого намагаються вийти росіяни. Це дозволить їм наблизитися до траси з Донецька на Запоріжжя, щоб зайти у тил Гуляйпільському гарнізону, далі рухатися на Запоріжжя та відрізати, зокрема, Оріхівський гарнізон.

Проте російські колони танків, що намагалися прорватися до Новопавлівки були відсічені та ліквідовані. На цей момент ситуація на цьому напрямку більш-менш стабілізувалася. Там проводяться заходи для того, щоб не допустити прориву російських військ.

На Запорізькому напрямку маємо недостатню щільність наших військ. Тому доводиться по певних позиціях відходити для того, щоб або вирівняти фронт, або зайняти позицію, яку можна утримувати невеликим силами,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Гуляйпільський напрямок, за його словами, зараз найнебезпечніший на цій ділянці фронту. Ворог намагається зайти у тил українському гарнізону і йому залишилось кілька кілометрів, щоб перерізати один з основних ланцюгів логістики з Покровського.

Проте наші командири оперативного рівня та Генштаб бачать цю ситуацію, яка може мати серйозні наслідки. Цього не можна допустити, тому що росіяни можуть підійти до Запоріжжя з північного сходу. Тоді українські Гуляйпільській та Оріхівський гарнізони можуть потрапити в оточення. І також по лівобережжю Запоріжжя росіяни, імовірно, зможуть завдавати удари з армійської артилерії,

– зауважив Роман Світан.

Водночас наразі для Оріхова немає серйозної загрози, адже противник перебуває ще далеко від цього міста. До того ж там підсилені українські позиції для стримування окупантів, поки вони не зайшли у тил.

Що відбувається на фронті?