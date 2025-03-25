В ДонНУ вернули к преподаванию профессора, которого обвиняли в харассменте

Сергея Штовбу, которого студентки обвиняли в харассменте, вернули к преподаванию после временного отстранения. Университетская комиссия подтвердила сексистские высказывания, но не нашла доказательств домогательств.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Преподаватель Донецкого национального университета имени Василия Стуса Сергей Штовба снова проводит занятия, хотя ранее его временно отстранили из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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В ДонНУ преподает профессор, обвиненный в харассменте

Студентки заявляли, что профессор делал недопустимые предложения, в частности приглашал "посидеть на коленях" и "раздеться". Университетская комиссия подтвердила факты сексистских высказываний и неприемлемого поведения, но не нашла достаточных доказательств домогательств.

Несмотря на это, Штовбу допустили к преподаванию 20 марта, что вызвало возмущение студентов. Одна из жалобщиц обратилась в полицию, но правоохранители не нашли состава преступления. Сам профессор называет обвинения "клеветой" и "сведением счетов".

К слову, Андрей Билоус, директор Молодого театра, обвиненный в сексуальных домогательствах, остался на должности, поскольку для его увольнения нужно решение следственного судьи.

Департамент культуры КГГА не может отстранить Билоуса без правовых документов, подтверждающих нарушение, или постановления судьи.