Об этом сообщила журналистка hromadske, передает Show 24. Театральный режиссер вернулся к работе в Молодом театре, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах.

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Акция протеста началась возле Молодого театра, а затем актеры отправились к Киевской городской государственной администрации. Их требование – разорвать рабочий контракт с Андреем Билоусом и уволить его с должности директора, художественного руководителя заведения. Среди призывов были такие: "Молодой создал Курбас, а не Белоус", "КГГА, не игнорируйте нас", "Молодой не будет жить по-старому", "Долой Белоуса" и "Нет – безнаказанности".

Акция протеста под КГГА / Фото hromadske:

Под зданием Киевской городской государственной администрации собрались более сотни людей, основном – молодежь. На месте происшествия дежурили правоохранители и представители полиции диалога.

К протестующим вышел директор департамента культуры КГГА Сергей Анжияк. Мужчина заявил, что Андрей Белоус будет работать, пока правоохранители не представят доказательства его преступлений. По его словам, без доказательств преступления оснований для увольнения театрального режиссера нет.

Департамент не является адвокатом Билоуса, но действует в рамках законодательства. Как только департамент получит в установленном порядке документ, который свидетельствует о нарушении им норм закона, расторжение контракта будет мгновенным,

– сказал Сергей Анжияк.

Что этому предшествовало