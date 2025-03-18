Про це повідомила журналістка hromadske, передає Show 24. Театральний режисер повернувся до роботи в Молодому театрі, попри звинувачення у сексуальних домаганнях.

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Акція протесту розпочалася біля Молодого театру, а потім актори вирушили до Київської міської державної адміністрації. Їхня вимога – розірвати робочий контракт з Андрієм Білоусом та звільнити його з посади директора, художнього керівника закладу. Серед закликів були такі: "Молодий створив Курбас, а не Білоус", "КМДА, не ігноруйте нас", "Молодий не житиме по-старому", "Геть Білоуса" та "Ні – безкарності".

Акція протесту під КМДА / Фото hromadske:

Під будівлею Київської міської державної адміністрації зібралися понад сотня людей, здебільшого – молодь. На місці події чергували правоохоронці та представники поліції діалогу.

До учасників протесту вийшов директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк. Чоловік заявив, що Андрій Білоус працюватиме, доки правоохоронці не представлять докази його злочинів. За його словами, без доказів злочину підстав для звільнення театрального режисера немає.

Департамент не є адвокатом Білоуса, але діє в межах законодавства. Як тільки департамент отримає у встановленому порядку документ, який засвідчує порушення ним норм закону, розірвання контракту буде миттєвим,

– сказав Сергій Анжияк.

Що цьому передувало