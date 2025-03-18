Таку відповідь на свій запит отримала редакція УП.Культура за підписом ректорки театрального вишу Інни Кочарян, пише Show 24. Заяви від студентів надходили з 21 січня до 17 березня 2025 року.

Не пропустіть У КМДА пояснили, чому Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі

За результати розгляду всіх звернень, робочою групою зі службової перевірки прийнято рішення про направлення заяв до Національної поліції України для проведення перевірки інформації та надання правової оцінки. До Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві направлено запит з приводу розгляду поданих заяв та прийнятого рішення. На цей час відповіді з управління поліції не надходило,

– йдеться у відповіді.

Редакція також не отримала відповіді на питання, які заходи реагування КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого вживає, аби не допустити подібної ситуації у майбутньому.

Зазначимо! Раніше Андрій Білоуса відсторонили від роботи в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого до завершення розслідування; у виші розпочали службову перевірку.

Біля Молодого театру люди збираються на протест

Як повідомляє УП.Культура, біля Київського національного академічного Молодого театру люди збираються на протест. Річ у тім, що Андрій Білоус повернувся на посаду директора, художнього керівника закладу. У Київській міській державній адміністрації пояснили, що для його звільнення потрібна ухвала слідчого судді.

Минулого разу акція протесту з вимогою відсторонити Білоуса від роботи в театрі відбулася 10 лютого. У той же день поліція Києва відкрила кримінальне провадження проти театрального режисера.