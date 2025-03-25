У ДонНУ повернули до викладання професора, якого звинувачували у харасменті

Сергія Штовбу, якого студентки звинувачували у харасменті, повернули до викладання після тимчасового відсторонення. Університетська комісія підтвердила сексистські висловлювання, але не знайшла доказів домагань.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на hromadske. Викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса Сергій Штовба знову проводить заняття, хоча раніше його тимчасово відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Читайте також Під КМДА відбулася акція протесту з вимогою звільнити Андрія Білоуса з Молодого театру

У ДонНУ викладає професор, звинувачений у харасменті

Студентки заявляли, що професор робив неприпустимі пропозиції, зокрема запрошував "посидіти на колінах" і "роздягнутися". Університетська комісія підтвердила факти сексистських висловлювань і неприйнятної поведінки, але не знайшла достатніх доказів домагань.

Попри це, Штовбу допустили до викладання 20 березня, що викликало обурення студентів. Одна зі скаржниць звернулася до поліції, але правоохоронці не знайшли складу злочину. Сам професор називає звинувачення "наклепом" і "зведенням рахунків".

До слова, Андрій Білоус, директор Молодого театру, звинувачений у сексуальних домаганнях, залишився на посаді, оскільки для його звільнення потрібна ухвала слідчого судді.

Департамент культури КМДА не може відсторонити Білоуса без правових документів, які підтверджують порушення, або ухвали судді.