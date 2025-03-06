Домогательства профессора в ЛНУ: студентка отчислилась из университета после скандала с Лосем

Студентка факультета журналистики Львовского университета имени Ивана Франко София Романив подала заявление на отчисление после скандала о домогательствах профессора Иосифа Лося. Таким образом девушка выразила протест против администрации факультета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Софии Романив.

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Студентка отчислилась из ЛНУ после скандала

Студентка факультета журналистики Львовского университета имени Ивана Франко София Романив 5 марта написала заявление на отчисление из учебного заведения. Девушка сообщила, что уходит с факультета из-за реакции администрации на скандал с домогательствами профессора и преподавателя Иосифа Лося.

Известно, что девушка училась на первом курсе магистратуры. Романив отметила, что не готова закрывать глаза на факт того, как преподаватели и руководство факультета журналистики ЛНУ "обвиняет студентов в правде" и становится на защиту зла.

Однако я отказываюсь воспринимать, когда в месте, которое я любила, преподаватели, которых я уважала, обвиняют студентов за правду и становятся на защиту зла. Или же легитимизируют это зло своим молчаливым согласием. Разочарование и стыд – то, что я чувствую после последних новостей о родном факультете,

– подчеркнула Романов.

Девушка поблагодарила других преподавателей за полученные знания. Романив также отметила, что своими действиями не призывает других студентов повторять ее поступок.

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Напомним, что 25 февраля выпускница ЛНУ, журналистка Екатерина Родак сообщила о домогательствах 87-летнего профессора кафедры зарубежной прессы и информации Иосифа Лося. Она рассказала, что стала жертвой домогательства в 19 лет.

Под заметкой журналистки десятки женщин начали делиться собственными историями во время учебы на факультете журналистики, когда также переживали харассмент от Иосифа Лося.