Преподавателя кафедры зарубежной прессы факультета журналистики Львовского университета профессора Иосифа Лося обвинили в домогательствах. Все, что известно об этой истории, передает 24 Канал.

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С чего все началось

Первой о домогательствах со стороны профессора Лося рассказала журналистка NGL.media Екатерина Родак в фейсбуке. Медийщица вспомнила, что когда ей было 19 лет, она училась на факультете, где преподавал Лось. Как-то во время сдачи зачета преподаватель закрылся вместе с ней в кабинете. Профессор начал говорить студентке, что она – особенная, а потому должна "забеременеть от особого мужчины с хорошей генетикой". Также он призвал не носить джинсы с обнаженными коленями, потому что это, мол, "возбуждает и отвлекает преподавателей". Затем взял девушку за руку и начал гладить, поднимая вверх рукав свитера.

Журналистка отметила, что на факультете журналистики подавляющее большинство знали, что этот профессор домогается студенток. Впрочем, его действия не воспринимали "серьезно". "Ой поцеловал кого-то в губы, кого-то потрогал, кому-то сказал что-то неприличное – ну он же старый, такой человечек с "приветом", не преувеличивай. И такое восприятие его действий позволяло профессору продолжать свое поведение", – отметила Екатерина.

"Убеждал сойтись и зачать "гениального" потомка"

Под постом Родак другие студенты тоже начали делиться пережитым. Они отмечают, что все знали о непристойном поведении профессора, но молчали.

Так, Оксана Сенишин рассказала: "Лось тоже лез целоваться ко мне... зажимал к стене... правда, я сопротивлялась... Гадость. Кажется, он тогда был завкафедрой".

Мне Лось говорил наедине в кабинете, что я ему напоминаю первую любовь и тоже брал за руку и хотел поцеловать. Моя одногруппница рассказывала, что он уже несколько поколений харасит женщин (он еще к ее маме в свое время приставал),

– поделилась Алиса Бондаренко.

Ульяна Стефанишин отметила, что "было несколько раз, что профессор очень вульгарно шутил", но она "не воспринимала тогда это серьезно". "В этом, пожалуй, самая большая опасность – не воспринимать всерьез такие звоночки", – добавила девушка.

Юлия Романюк пересказала ситуацию, когда она уже не была студенткой и встретила преподавателя случайно на улице. "Убеждал меня, что должны сойтись, зачать и родить потомка, "который будет гениальным"... После такого разговора хотелось блевать", – делится девушка.

Александр Тартачный рассказал, что слышал, что "какая-то девушка написала на него (Лося – 24 Канал) заявление в полицию, потому что он к ней приставал (но кажется без результатов для него)".

София Киструга написала, что с ней произошла идентичная ситуация. "Закрыл меня в кабинете, говорил, что я напоминаю ему его жену. Протягивал ко мне руки – пришлось убегать", – поделилась девушка.

Ирина Мазипчук рассказала, что тоже у него училась и знала все эти истории и тоже молчала. "Была свидетелем ужасных и недостойных поступков. Стыдно мне... Все эти истории про беременность и женские роли тоже слушала. Не буду называть имя, но при мне он поцеловал насильно мою одногруппницу. И это было откровенно противно. Но все молчали", – призналась девушка.

Юлия Медина тоже имеет неприятный опыт, связанный с профессором Лосем: "Мне он говорил, что я женщина – огонь, во мне вулкан, потому что я скорпион. Пробовал обнять. Помню, как перед тем, как зайти к нему в кабинет просила подругу: если я не наберу тебя через 10 или 15 минут, что все ок, то ты мне звони, пока я не скажу, что все ок".

Виктория Кисиль выбрала Лося научным руководителем для магистерской работы, потому что в слухи, которые о нем ходили не верила.

"Все было ок. Но однажды как-то так случилось, что в кабинете мы остались вдвоем. Он прикоснулся к моей руке и спросил кончила ли я ... потом рассказывал отвратительные истории и лез обниматься, поцеловал в щеку ... Я не помню как вышла от него и старалась больше никогда не остаться с ним наедине. Хорошо, что работа была уже почти дописана. Я не могла поверить, что он так может сделать...он же уже тогда был старым", – делится девушка.

И мне, и про зодиакальные всякие хр*ни еще говорил, и этот старческий поцелуй в губы, которым и меня он "наградил" не забудется никогда,

- написала Марианна Фиртка.

Ольга Лупинская отметила: "Могу подписаться под каждым плохим словом о Лосе. Целоваться ко мне лез, о том, что мне нужен мужчина, говорил, о своих романах со студентками вспоминал".

К слову, поддержку Екатерине Родак выразил бывший преподаватель факультета журналистики Богдан Тихолоз. В посте в Facebook, он отметил, что пост Екатерины – это "диагноз страшной, запущенной болезни, которая на самом деле имеет много фамилий и имен".

Что сказал Лось в ответ на обвинения

87-летний профессор ЛНУ опроверг обвинения в домогательствах, назвав их "провокацией". Он заявил, что студентки, которые рассказывают о его поступках, совершают "большой грех".

Какие домогательства, ты что шутишь? Я от никого ничего не требую, просто прошу, чтобы они хорошо учились. Да это ложь, вы знаете сколько мне лет? Ну то смешно, я уже свое от этот... Я уже прадедушка, не просто дедушка, а прадедушка,

– уверяет Лось.

Своих бывших студенток профессор назвал "свиньями" и пацанятами".

В комментарии "Суспільному" Лось заявил, что это провокация и абсурд.

Это же ничего не было абсолютно, оставьте меня в покое. Я категорически не хочу иметь дела с людьми, которые совести не имеют. Провокаторы! Им не нравится, что я выступаю за Украину. Это все ложь, это клевета. Я не хочу иметь дела с людьми, которые не имеют совести,

– пожаловался преподаватель.

Профессора отстранили от работы, началось расследование

В среду, 26 февраля, в ЛНУ имени Ивана Франко состоялось совещание руководства университета. На нем решили отстранить профессора факультета журналистики Иосифа Лося от преподавательской деятельности.

На факультете подтвердили отстранение профессора Иосифа Лося от работы.

С сегодняшнего дня он не будет читать лекций и не будет проводить практических снять до установления обстоятельств,

– сообщила заместитель декана Наталья Шайда.

В четверг, 27 февраля, состоится заседание этической комиссии. Преподаватель факультета журналистики Тарас Лильо в комментарии "Еспресо.Захід" отметил, что лично он свидетелем поведения профессора не был. Также он рассказал, что общался с профессором. Тот, по его словам, "готов прийти, выразить свою позицию, видение этой ситуации".

На скандал отреагировала полиция. По факту обнаруженной публикации правоохранителями начата проверка. Екатерина Родак сообщила, что 27 февраля она пойдет давать показания.

Завтра я буду идти давать свои показания о своей истории. Также знаю, что полиция обращалась к Иосифу Лося, его также будут просить прийти засвидетельствовать свою версию. Я так понимаю, что других пострадавших, если они не против, также должны были бы к этому привлекать,

– сообщила журналистка.

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека во Львовской области Тарас Подворный призвал "всех, кто пострадал, обращаться за помощью".