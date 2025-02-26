Викладача кафедри зарубіжної преси факультету журналістики Львівського університету професора Йосипа Лося звинуватили у домаганнях. Усе, що відомо про цю історію, передає 24 Канал.

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З чого все почалося

Першою про домагання з боку професора Лося розповіла журналістка NGL.media Катерина Родак у фейсбуці. Медійниця пригадала, що коли їй було 19 років, вона навчалася на факультеті, де викладав Лось. Якось під час складання заліку викладач зачинився разом із нею у кабінеті. Професор почав казати студентці, що вона – особлива, а тому має "завагітніти від особливого чоловіка з хорошою генетикою". Також він закликав не носити джинси із оголеними колінами, бо це, мовляв, "збуджує та відволікає викладачів". Потім взяв дівчину за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светру.

Журналістка зазначила, що на факультеті журналістики переважна більшість знала, що цей професор домагається студенток. Втім, його дії не сприймали "серйозно". "Ой поцьомав когось в губи, когось помацав, комусь сказав щось непристойне – ну він ж старий, така людинка з "привітом", не перебільшуй. І таке сприйняття його дій дозволяло професору продовжувати свою поведінку", – наголосила Катерина.

"Переконував зійтися і зачати "геніального" нащадка"

Під постом Родак інші студенки теж почали ділитися пережитим. Вони зазначають, що усі знали про непристойну поведінку професора, але мовчали.

Так, Оксана Сенишин розповіла: "Лось теж ліз цілуватися до мене… затискав до стіни.. правда, я пручалася… Гидоцько.. Здається, він тоді був завкафедрою".

Мені Лось казав на одинці в кабінеті, що я йому нагадую перше кохання і теж брав за руку і хотів поцілувати. Моя одногрупниця розповідала, що він вже кілька поколінь харасить жінок (він ще до її мами в свій час чіплявся),

– поділилася Аліса Бондаренко.

Ульяна Стефанишин зазначила, що "було декілька разів, що професор дуже вульгарно жартував", але вона "не сприймала тоді це серйозно". "В цьому, мабуть, найбільша небезпека – не сприймати всерйоз такі дзвіночки", – додала дівчина.

Юлія Романюк переповіла ситуацію, коли вона вже не була студенткою і зустріла викладача випадково на вулиці. "Переконував мене, що маємо зійтися, зачати і народити нащадка, "який буде геніальним"... Після такої розмови хотілося блювати", – ділиться дівчина.

Олександр Тартачний розповів, що чув, що "якась дівчина написала на нього (Лося – 24 Канал) заяву в поліцію, бо він до неї чіплявся (але здається без результатів для нього)".

Софія Кіструга написала, що з нею сталася ідентична ситуація. "Зачинив мене в кабінеті, казав, що я нагадую йому його жінку. Простягав до мене руки — довелося втікати", – поділилася дівчина.

Ірина Мазіпчук розповіла, що теж у нього вчилася і знала всі ці історії і теж мовчала. "Була свідком жахливих і недостойних вчинків. Соромно мені... Всі ці історії про вагітність і жіночі ролі теж слухала. Не буду називати ім'я, але при мені він поцілував насильно мою одногрупницю. І це було відверто гидко. Але всі мовчали", – зізналася дівчина.

Юлія Медина теж має неприємний досвід, пов'язаний із професором Лосем: "Мені він казав, що я жінка – вогонь, в мені вулкан, бо я скорпіон. Пробував обійняти. Пам'ятаю, як перед тим, як зайти до нього у кабінет просила подругу: якщо я не наберу тебе через 10 чи 15 хвилин, що усе ок, то ти мені дзвони, доки я не скажу, що все ок".

Вікторія Кісіль обрала Лося науковим керівником для магістерської роботи, бо в чутки, які про нього ходили не вірила.

"Все було ок. Але одного разу якось так сталось, що в кабінеті ми залишилися вдвох. Він доторкнувся до моєї руки і запитав чи я кінчила…потім розказував огидні історії і ліз обніматись, поцілував в щоку… Я не пам'ятаю як вийшла від нього і намагалась більше ніколи не залишитись з ним наодинці. Добре, що робота була вже майже дописана. Я не могла повірити, що він так може зробити…він ж вже тоді був старим", – ділиться дівчина.

І мені, і про зодіакальні всякі хр*ні ще говорив, і цей старечий поцілунок в губи, яким і мене він "нагородив" не забудеться ніколи,

— написала Маріанна Фіртка.

Ольга Лупинська зазначила: "Можу підписатися під кожним поганим словом про Лося. Цілуватися до мене ліз, про те, що мені потрібен чоловік, говорив, про свої романи зі студентками згадував".

До слова, підтримку Катерині Родак висловив колишній викладач факультету журналістики Богдан Тихолоз. У пості в Facebook, він зазначив, що допис Катерини — це "діагноз страшної, задавненої хвороби, яка насправді має багато прізвищ та імен".

Що сказав Лось у відповідь на звинувачення

87-річний професор ЛНУ спростував звинувачення у домаганннях, назвавши їх "провокацією". Він заявив, що студентки, які розповідають про його вчинки, скоюють "великий гріх".

Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь,

– запевняє Лось.

Своїх колишніх студенток професор назвав "свинями" та пацятами".

У коментарі "Суспільному" Лось заявив, що це провокація та абсурд.

Це ж нічого не було абсолютно, дайте мені спокій. Я категорично не хочу мати справи з людьми, які совісті не мають. Провокатори! Їм не подобається, що я виступаю за Україну. Це все брехня, це наклеп. Я не хочу мати справи з людьми, які не мають совісті,

– поскаржився викладач.

Професора відсторонили від роботи, почалося розслідування

У середу, 26 лютого, у ЛНУ імені Івана Франка відбулася нарада керівництва університету. На ній вирішили відсторонити професора факультету журналістики Йосипа Лося від викладацької діяльності.

На факультеті журналістики підтвердили відсторонення професора Йосипа Лося від роботи.

Від сьогоднішнього дня він не читатиме лекцій та не проводитиме практичних знять до встановлення обставин,

– повідомила заступниця декана Наталія Шайда.

У четвер, 27 лютого, відбудеться засідання етичної комісії. Викладач факультету журналістики Тарас Лильо в коментарі "Еспресо.Захід" зазначив, що особисто він свідком поведінки професора не був. Також він розповів, що спілкувався з професором. Той, за його словами, "готовий прийти, висловити свою позицію, візію цієї ситуації".

На скандал відреагувала поліція. За фактом виявленої публікації правоохоронцями розпочато перевірку. Катерина Родак повідомила, що 27 лютого вона піде давати свідчення.

Завтра я буду йти давати свої свідчення про свою історію. Також знаю, що поліція зверталася до Йосипа Лося, його також будуть просити прийти засвідчити свою версію. Я так розумію, що інших постраждалих, якщо вони не проти, також мали б до цього залучати,

– повідомила журналістка.

Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний закликав "всіх, хто постраждав, звертатися за допомогою".