Окрім цього, він назвав своїх ексстуденток, які поскаржилися на домагання з його боку, "свинями" та "пацятами". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Львівич. Новини".

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Що заявив Лось про ситуацію з домаганням

87-річний професор ЛНУ назвав звинувачення про домагання "провокацією" та заявив, що його колишні студентки, які про це говорять, скоюють "великий гріх". А на аргумент про те, що ці жінки тепер є відомими журналістками та працюють в медіа сказав, що "може й видання хороші, але як люди це свині".

Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь,

– запевняє Лось.

Зазначимо, що історія про домагання викладача кафедри зарубіжної преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося набула розголосу 25 лютого, коли його ексстудентка Катерина Родак розповіла про це у своїх соцмережах.

За словами журналістки, у 19-річному віці, коли вона мала скласти залік, викладач закрився з нею у своєму кабінеті, дозволяв собі недоречні зауваження та чіплявся до неї.