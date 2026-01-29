И до сих пор люди Миндича: народный депутат раскрыл, что происходит с наблюдательным советом "Нафтогаза"
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что во время войны энергетикой фактически руководил Ростислав Шурма, которого связывают с Тимуром Миндичем.
Шурма, которого в 2023 году уволили из наблюдательного совета «Нафтогаза», фигурирует в расследовании НАБУ по поводу коррупционной схемы с «зелёным тарифом» на оккупированных территориях.
После громких антикоррупционных скандалов в сфере энергетики часть управленческих решений во время полномасштабной войны оставалась неизменной. Речь идет о работе наблюдательного совета "Нафтогаза" и людей, которые принимали участие в принятии ключевых решений.
Народный депутат Ярослав Железняк в эфире 24 Канала заявил, что в системе сохранялось влияние людей, связанных с Тимуром Миндичем. Он отметил, что отдельные участники этих процессов и дальше принимали решения, несмотря на публичные факты и расследования.
Кто фактически отвечал за энергетику во время войны?
Депутат заявил, что во время полномасштабной войны управление энергетикой было сосредоточено не только в пределах формальной правительственной структуры. По его словам, ключевую роль играл конкретный человек, который фактически координировал энергетическое направление и имел решающее влияние на принятие решений.
Заметьте! Речь идет о Ростиславе Шурме, который работал заместителем руководителя Офиса Президента и курировал экономическое и энергетическое направления. Именно его роль в системе принятия решений, по словам депутата, стала ключевой для понимания того, как фактически работало управление энергетикой во время войны.
Мы сейчас говорим о человеке, который почти три года полномасштабной войны официально и неформально отвечал за всю энергетику. Ростислав Шурма – это человек Миндича,
– отметил Железняк.
Он добавил, что такая конфигурация влияния объясняет, почему ответственность за состояние энергетики не всегда совпадала с должностными полномочиями. По его мнению, именно связь с Тимуром Миндичем была ключевым фактором в этой системе принятия решений.
Солнечные станции на оккупированных территориях
Депутат подробно остановился на эпизоде с солнечными электростанциями, которые оказались на оккупированных территориях. По его словам, эти объекты были связаны с тем же человеком, который отвечал за энергетику, и именно вокруг них возникло больше всего вопросов.
Вниманию! НАБУ сообщило о разоблачении коррупционной схемы, по которой предприятия на временно оккупированной территории декларировали производство электроэнергии и получали средства по "зеленому тарифу", хотя фактической генерации не было. В деле девять подозреваемых, среди которых – экс-заместитель руководителя ОП. По словам нардепа Ярослава Железняка, речь идет именно о Ростиславе Шурме. Общая сумма убытков, по данным следствия, составляет 141,3 миллиона гривен.
Он отметил, что история с этими станциями имеет подтверждение в материалах антикоррупционных органов.
Эта электроэнергия не просто шла каким-то оккупантам, а шла на промышленные предприятия, которые обеспечивали работу военного производства России,
– подчеркнул Железняк.
Он пояснил, что, несмотря на оккупацию территорий, эти станции продолжали работать, а за произведенную электроэнергию, по его словам, выставлялись счета с компенсацией по зеленому тарифу из украинского бюджета. Депутат отметил, что речь идет о сотнях миллионов гривен в 2022 – 2023 годах, в период наибольшего напряжения для государственных финансов.
Почему фигурант оставался в наблюдательном совете "Нафтогаза"?
Депутат обратил внимание, что несмотря на все эти факты Ростислав Шурма длительное время оставался представителем государства в наблюдательном совете "Нафтогаза". Он пояснил, что это происходило уже после публичных скандалов и журналистских расследований, а сама информация не была закрытой или сложной для проверки. По его словам, решение о пребывании этого человека в наблюдательном совете принимали сознательно.
Зная все эти детали, он все это время был представителем государства от правительства в крупнейшей энергетической компании Нафтогаз. Его уволили только в начале этого года,
– отметил нардеп.
Даже во время скандала, который получил название Миндичгейт, он оставался членом наблюдательного совета. По его мнению, это ставит отдельный вопрос об ответственности тех, кто принимал кадровые решения и позволял сохранять влияние в стратегической компании.
У нас те же самые люди с теми же самыми связями делают то же самое, и как-то правительство не может с этим ничего сделать,
– подытожил Железняк.
Он добавил, что для понимания этой ситуации не надо быть расследователем, потому что связи и фамилии уже были публичными. По его мнению, главный вопрос сейчас в том, почему после скандала не произошло реальной перезагрузки.
Что известно о Ростиславе Шурме?
- Директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что продолжается расследование в отношении экс-заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы. По его словам, дело находится на этапе подготовки к направлению в суд. Кривонос отметил, что активизация работы антикоррупционных органов по топ-чиновников вызвала жесткую реакцию, однако НАБУ и САП имеют все инструменты для дальнейшей работы.
- Кабинет Министров Украины досрочно прекратил полномочия Ростислава Шурмы как члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Решение было принято на основании его личного заявления. Шурма входил в наблюдательный совет с января 2023 года, а с должности заместителя руководителя ОП его уволили в августе 2024 года.
- В июле детективы НАБУ провели обыски по месту жительства Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена. Следственные действия состоялись при содействии немецких правоохранительных органов в рамках действующего уголовного производства.