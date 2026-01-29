І досі люди Міндіча: народний депутат розкрив, що відбувається з наглядовою радою "Нафтогазу"

Після гучних антикорупційних скандалів у сфері енергетики частина управлінських рішень під час повномасштабної війни залишалася незмінною. Йдеться про роботу наглядової ради "Нафтогазу" та людей, які брали участь в ухваленні ключових рішень.

Народний депутат Ярослав Железняк в ефірі 24 Каналу заявив, що в системі зберігався вплив людей, пов'язаних із Тімуром Міндічем. Він наголосив, що окремі учасники цих процесів і далі ухвалювали рішення, попри публічні факти та розслідування.

Хто фактично відповідав за енергетику під час війни?

Депутат заявив, що під час повномасштабної війни управління енергетикою було зосереджене не лише в межах формальної урядової структури. За його словами, ключову роль відігравала конкретна людина, яка фактично координувала енергетичний напрям і мала вирішальний вплив на ухвалення рішень.

Зауважте! Йдеться про Ростислава Шурму, який працював заступником керівника Офісу Президента і курував економічний та енергетичний напрямки. Саме його роль у системі ухвалення рішень, за словами депутата, стала ключовою для розуміння того, як фактично працювало управління енергетикою під час війни.

Ми зараз говоримо про людину, яка майже три роки повномасштабної війни офіційно і неформально відповідала за всю енергетику. Ростислав Шурма – це людина Міндіча,

– зауважив Железняк.

Він додав, що така конфігурація впливу пояснює, чому відповідальність за стан енергетики не завжди збігалася з посадовими повноваженнями. На його думку, саме зв'язок із Тімуром Міндічем був ключовим фактором у цій системі ухвалення рішень.

Сонячні станції на окупованих територіях

Депутат детально зупинився на епізоді з сонячними електростанціями, які опинилися на окупованих територіях. За його словами, ці об'єкти були пов'язані з тією ж людиною, яка відповідала за енергетику, і саме навколо них виникло найбільше запитань.

До уваги! НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми, за якою підприємства на тимчасово окупованій території декларували виробництво електроенергії та отримували кошти за "зеленим тарифом", хоча фактичної генерації не було. У справі дев'ять підозрюваних, серед яких – ексзаступник керівника ОП. За словами нардепа Ярослава Железняка, йдеться саме про Ростислава Шурму. Загальна сума збитків, за даними слідства, становить 141,3 мільйона гривень.

Він наголосив, що історія з цими станціями має підтвердження у матеріалах антикорупційних органів.

Ця електроенергія не просто йшла якимось окупантам, а йшла на промислові підприємства, які забезпечували роботу військового виробництва Росії,

– наголосив Железняк.

Він пояснив, що, попри окупацію територій, ці станції продовжували працювати, а за вироблену електроенергію, за його словами, виставлялися рахунки з компенсацією за зеленим тарифом з українського бюджету. Депутат зазначив, що йдеться про сотні мільйонів гривень у 2022 – 2023 роках, у період найбільшої напруги для державних фінансів.

Чому фігурант залишався у наглядовій раді "Нафтогазу"?

Депутат звернув увагу, що попри всі ці факти Ростислав Шурма тривалий час залишався представником держави в наглядовій раді "Нафтогазу". Він пояснив, що це відбувалося вже після публічних скандалів і журналістських розслідувань, а сама інформація не була закритою чи складною для перевірки. За його словами, рішення про перебування цієї людини в наглядовій раді ухвалювали свідомо.

Знаючи всі ці деталі, він весь цей час був представником держави від уряду в найбільшій енергетичній компанії Нафтогаз. Його звільнили лише на початку цього року,

– зауважив нардеп.

Навіть під час скандалу, який отримав назву Міндічгейт, він залишався членом наглядової ради. На його думку, це ставить окреме питання про відповідальність тих, хто ухвалював кадрові рішення і дозволяв зберігати вплив у стратегічній компанії.

У нас ті ж самі люди з тими ж самими зв'язками роблять те ж саме, і якось уряд не може з цим нічого зробити,

– підсумував Железняк.

Він додав, що для розуміння цієї ситуації не треба бути розслідувачем, бо зв'язки й прізвища вже були публічними. На його думку, головне питання зараз у тому, чому після скандалу не відбулося реального перезавантаження.

Що відомо про Ростислава Шурму?