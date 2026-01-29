Народний депутат Ярослав Железняк в ефірі 24 Каналу прокоментував, чи був Єрмак у лавах Збройних Сил України, і що може означати це рішення. Також він натякнув, де ексчиновник може бути зараз, і чому ця історія лише набирає обертів.

Де зараз Андрій Єрмак?

Після обшуків у Андрія Єрмака, які підтвердили НАБУ і САП, а також його подальшого звільнення, з'явилося багато запитань про те, чим він займається зараз.

Стосовно нашого великого дипломата і мага Андрія Єрмака. Мені здається, що його ще чекає точно наповнене різними подіями антикорупційного характеру майбутнє,

– сказав нардеп.

Ярослав Железняк нагадав, що після відставки обговорювали заяви про можливий похід Єрмака на фронт.

Нагадаємо: Звільнення Єрмака відбулося на тлі обшуків НАБУ і САП, які 28 листопада провели слідчі дії в помешканні та кабінеті керівника Офісу президента. Антикорупційні органи підтвердили обшуки в межах розслідування, однак підозру нікому не оголосили. Сам Єрмак заявив про повне сприяння слідству, а президент Володимир Зеленський раніше давав зрозуміти, що не планував його звільняти.

Також публічно з'явилася тема про поновлення ним права на адвокатську діяльність. Нардеп наголосив, що перевіряв інформацію через офіційні канали.

На фронт він не пішов. Це офіційна відповідь Міноборони. Не звертався ані сам, ані ТЦК до нього,

– зазначив він.

Отримана відповідь не підтверджує участі Єрмака у військових структурах. Він уточнив, що, за його словами, ексочільник Офісу президента не перебуває у складі Збройних Сил України або інших формувань. Водночас нардеп іронічно описав версію, яку, як стверджував, чув від джерел, пояснюючи, де Єрмак може бути зараз.

За даними наших джерел, він на окремому фронті. Охороняє кордон між лісами Конча Заспи та резиденцією президента,

– сказав він.

Железняк також прокоментував історію з адвокатським статусом Єрмака і назвав це суто процедурним кроком, пов'язаним із його попередньою професією, він був адвокатом з 1995 року. Він додав, що повернення до адвокатської практики саме по собі не дає жодних гарантій і не може бути підготовкою до підозри.

Він може готуватися будь-яким чином, але це йому ніяк сильно не допоможе. Це не впливає на процес,

– підсумував він.

За його словами, такі дії не визначають, чи будуть у майбутньому якісь процесуальні рішення щодо Єрмака.

