Головне для військовозобов'язаного – діяти у правовому полі. Про це розповіла військова юристка ЮК "Приходько і партнери" Діана Тернова для "РБК-Україна".

Дивіться також Тепер без ТЦК: хто і як може стати на військовий облік онлайн

Як діяти у разі незаконного доставлення до ТЦК?

У разі незаконного затримання або примусового доставлення до територіального центру комплектування юристка радять насамперед вимагати чітких пояснень від правоохоронців. Зокрема, слід запитати, на підставі якої конкретної норми закону здійснюється затримання або доставлення.

Тернова наголошує, що патрульна поліція не має права без законних підстав примусово доставляти чоловіків до ТЦК просто з вулиці. У подібних ситуаціях важливо не вступати в конфлікт, а діяти в правовому полі.

За можливості події варто фіксувати на відео, вимагати складання відповідного протоколу та звертатися по правову допомогу до адвоката. Якщо законних підстав для доставлення немає, будь-які примусові дії можуть бути оскаржені в суді.

Юристка підкреслила, що такі інциденти мають не лише правові, а й суспільні наслідки. Випадки перевищення повноважень підривають довіру до правоохоронних органів та посилюють напругу в суспільстві, особливо в умовах воєнного стану.

Що змінилося у мобілізаційних процесах у 2026 році?