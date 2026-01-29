Главное для военнообязанного – действовать в правовом поле. Об этом рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая для "РБК-Украина".

Как действовать в случае незаконной доставки в ТЦК?

В случае незаконного задержания или принудительной доставки в территориальный центр комплектования юристка советуют прежде всего требовать четких объяснений от правоохранителей. В частности, следует спросить, на основании какой конкретной нормы закона осуществляется задержание или доставка.

Терновая отмечает, что патрульная полиция не имеет права без законных оснований принудительно доставлять мужчин в ТЦК просто с улицы. В подобных ситуациях важно не вступать в конфликт, а действовать в правовом поле.

По возможности события стоит фиксировать на видео, требовать составления соответствующего протокола и обращаться за правовой помощью к адвокату. Если законных оснований для доставки нет, любые принудительные действия могут быть обжалованы в суде.

Юристка подчеркнула, что такие инциденты имеют не только правовые, но и общественные последствия. Случаи превышения полномочий подрывают доверие к правоохранительным органам и усиливают напряжение в обществе, особенно в условиях военного положения.

Что изменилось в мобилизационных процессах в 2026 году?