Последствия критические, – Клименко о скандале с законами о НАБУ и САП
- В июле были приняты законы: один лишил независимости НАБУ и САП, а второй – вернул.
- Скандал вокруг НАБУ и САП негативно повлиял на их работу, в частности, остановил сотрудничество с обличителями.
Летом этого года в Украине были приняты два закона о деятельности антикоррупционных органов. Первый из них ликвидировал независимость НАБУ и САП. Через некоторое время после массовых протестов власть была вынуждена принять второй закон, который аннулировал первый.
Хотя НАБУ и САП вернули свои прежние полномочия, вся эта история негативно сказалась на работе антикоррупционных органов, в частности замедлила ее. Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко на панельной дискуссии ежегодной конференции YES "Как нам завершить войну", передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как скандал вокруг НАБУ и САП повлиял на их работу?
Чиновник отметил, что на какой-то момент НАБУ и САП остановили сотрудничество со многими обличителями, а потом его нужно было наверстывать.
Последствия (эпопеи с законами – 24 Канал) есть, они достаточно критичны. И в настоящее время также есть много помех, которые не дают нам возможности эффективно осуществлять свою работу,
– пояснил Клименко.
Глава НАБУ Семен Кривонос отметил, что для улучшения эффективности работы антикоррупционных органов на них не должны давить.
Что известно о скандале вокруг НАБУ и САП?
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414, согласно которому НАБУ и САП теряли независимость и подчинялись генпрокурору.
- Это решение депутатов вызвало возмущение общественности. В ряде городов Украины тысячи людей вышли на протесты. Однако вечером того же дня президент Зеленский таки подписал закон.
- В ЕС очень негативно восприняли это известие. Там отметили, что ограничение полномочий НАБУ и САП станет препятствием к евроинтеграции Украины.
- Несколько дней подряд по Украине проходили митинги. Под давлением общества и партнеров из Европы Владимир Зеленский внес в Раду законопроект 13533, который возвращает антикоррупционным органам независимость.
- 31 июля его приняла Рада и подписал президент.