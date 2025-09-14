Хотя НАБУ и САП вернули свои прежние полномочия, вся эта история негативно сказалась на работе антикоррупционных органов, в частности замедлила ее. Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко на панельной дискуссии ежегодной конференции YES "Как нам завершить войну", передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как скандал вокруг НАБУ и САП повлиял на их работу?

Чиновник отметил, что на какой-то момент НАБУ и САП остановили сотрудничество со многими обличителями, а потом его нужно было наверстывать.

Последствия (эпопеи с законами – 24 Канал) есть, они достаточно критичны. И в настоящее время также есть много помех, которые не дают нам возможности эффективно осуществлять свою работу,

– пояснил Клименко.

Глава НАБУ Семен Кривонос отметил, что для улучшения эффективности работы антикоррупционных органов на них не должны давить.

Что известно о скандале вокруг НАБУ и САП?