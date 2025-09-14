Хоча НАБУ і САП повернули свої колишні повноваження, уся ця історія негативно позначилася на роботі антикорупційних органів, зокрема сповільнила її. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко на панельній дискусії щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як скандал навколо НАБУ і САП вплинув на їх роботу?

Чиновник зауважив, що на якийсь момент НАБУ і САП зупинили співпрацю з багатьма викривачами, а потім її потрібно було надолужувати.

Наслідки (епопеї із законами – 24 Канал) є, вони досить критичні. І на даний час також є багато завад, які не дають нам можливості ефективно здійснювати свою роботу,

– пояснив Клименко.

Очільник НАБУ Семен Кривонос наголосив, що для покращення ефективності роботи антикорупційних органів на них не мають тиснути.

Що відомо про скандал навколо НАБУ і САП?