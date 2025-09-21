Самая старая роженица Украины 80-летняя Валентина Подвербная уже отказалась от намерения вернуть свою дочь в семью. Девочка по имени Аня сейчас спокойно живет в нормальных условиях, учится и хочет построить карьеру в будущем.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.ua. Жительница Чернигова Валентина Подвербная, которая родила дочь в 65 лет, пыталась судиться, но дело о возвращении девочки к матери вернули.

К теме Старейшая роженица Украины пошла на "кардинальные изменения", чтобы вернуть дочь

Что сейчас с дочерью старейшей матери Украины Анной Подвербной?

14-летняя Анна сейчас проживает со своей опекуншей Еленой Ятченко. Девочка учится в 9 классе и ходит в музыкальную школу. Иногда она приходила к матери, однако жить с ней Анна больше не хочет.

Общественный деятель Оксана Туник-Фриз, которая организовывала юридическое сопровождение для опекунки Анны Подвербной, поделилась, как сейчас живет девочка.

У нее есть планы поступить в музыкальный колледж, потому как ребенок близок к искусству. У нее открылся талант, Аня - как пружина, которую сдерживали, а теперь она догоняет все то, чего не получала раньше. Ей очень нравится музыка, она тянется к этому. Следующим шагом может стать поступление в консерваторию. Сейчас ребенок играет на флейте и саксофоне, преподаватели отмечают ее талант и трудолюбие,

– рассказала Оксана Пидвербная.

Сама Валентина Подвербная скучает по дочери и о ее возвращении говорит сдержанно. Во время разговора с журналистами она плакала и рассказывала, что продолжает делать ремонт, начатый еще тогда, когда продолжались судебные процессы. Проблемы у нее тоже есть, ремонт продолжается медленно, потому что строительные материалы стоят дорого.

Валентина Григорьевна считает, что за помощью можно обратиться к президенту Владимиру Зеленскому. Также она пытается поддерживать дочь и иногда дает ей деньги.

Зато в новой семье Ани говорят, что средств от биологической матери девочка не нуждается. Елена Ятченко имеет возможность не только обеспечивать базовые потребности девочки, но и давать ей возможность путешествовать. Опекунша отметила, что Валентина Подвербная давала деньги Ане лишь несколько раз. Их девочка тратила, в частности, на посещение кафе.

Так Валентина понимает, что не сможет вернуть дочь, поэтому продолжает жить для себя.

Я загадывать не буду. Как она считает нужным, так и будет делать. Забрать Аню невозможно, она ничего не понимает. У меня завершается ремонт, у меня уже красиво, но социальные службы я к себе не буду пускать, считаю их врагами. Делаю ремонт ради того, что я же не буду жить в свинарнике,

– отметила Валентина Подвербная.

Что известно о семье Подвербных и судебных процессах по возвращению ребенка?