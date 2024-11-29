В 2023 году вокруг самой старшей мамы Украины разгорелся скандал. Это произошло после того, как ее 12-летняя дочь Анна пожаловалась в соцсетях, что подвергается издевательствам со стороны матери. Девочка рассказала, что та бьет ее, царапает, травит, запрещает мыться. Тогда суд отобрал ребенка у Подвербной, и девочка начала жить с новой семьей, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Подвербная меняет бытовые условия

У Подвербной не отобрали родительских прав, и она не оставляет надежды вернуть девочку. Женщина рассчитывает, что уже в феврале 2025 года, когда Ане исполнится 14 лет, она будет дома.

Для этого пенсионерка начала менять бытовые условия в квартире. Руководительница управления по делам детей Черниговского городского совета Елена Зинченко рассказала, что Подвербная приобрела новую мебель и постель, и в целом нормально обустроила квартиру. Она пообещала пригласить соцслужбы после того, как сделает ремонт.

Также Зинченко сообщила, что госпожа Валентина и Анна продолжают общаться и встречаться. После того, как девочке исполнится 14 лет, она сама сможет решить, где проживать: с семьей опекунов или с матерью.

Между тем соседи Подвербной подтвердили, что та наводит порядок в доме. Они рассказали, что видели, как она выбрасывает старую мебель. В то же время жители этого дома говорят, что время от времени очень слышно, как пенсионерка громко разговаривает с кем-то по телефону, используя мат, от которого "уши вянут".

Сама Валентина о ситуации с дочерью высказалась двумя словами "Меня предали", после чего бросила трубку.

Ранее женщина рассказывала журналистам, что на обустройство квартиры тратит почти всю свою небольшую пенсию.

Справка: В 2011 году Валентина Подвербная в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения родила дочь Анну. Женщина стала самой старшей роженицей Украины.