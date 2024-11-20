О смерти 11-летнего парня, который выпал из окна многоэтажного дома в Дарницком районе Киева, сообщает 24 Канал, ссылаясь на Национальную полицию Киева.
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Что известно о гибели 11-летнего парня в Киеве
Погибший парень является жителем вышеупомянутого дома.
Тело ребенка нашли прохожие, которые сразу обратились к правоохранителям.
На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы местной и Главной полиции, ювенальные полицейские, а также судебно-медицинский эксперт, который проводит исследования. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств этого инцидента.
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