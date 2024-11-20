Про смерть 11-річного хлопця, який випав з вікна багатоповерхового будинку у Дарницькому районі Києва, повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію Києва.
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Що відомо про загибель 11-річного хлопця у Києві
Загиблий хлопець є мешканцем вищезазначеного будинку.
Тіло дитини знайшли перехожі, які одразу звернулися до правоохоронців.
На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи місцевої та Головної поліції, ювенальні поліцейські, а також судово-медичний експерт, який проводить дослідження. Зараз триває з’ясування всіх обставин цього інциденту.
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- У Новосільській спеціальній школі Тернопільської області виявлено кричущі порушення прав дітей, включаючи відсутність приватних умов у туалетах та обмеження доступу до гігієнічних засобів. Зафіксовано свідчення про сексуальне насильство над дітьми, найменшій жертві – 8 років; є підозри на неконтрольоване використання психотропних препаратів, які списують як видані дітям, що вже вибули з закладу.