У 2023 році навколо найстаршої мами України розгорівся скандал. Це сталося після того, як її 12-річна донька Анна поскаржилася у соцмережах, що зазнає знущаннь з боку матері. Дівчинка розповіла, що та б’є її, дряпає, цькує, забороняє митися. Тоді суд відібрав дитину у Підвербної і вона почала мешкати із новою родиною, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Підвербна змінює побутові умови

У Підвербної не відібрали батьківських прав, і вона не залишає надії повернути дівчинку. Жінка розраховує, що вже у лютому 2025 року, коли Ані виповниться 14 років, вона буде вдома.

Задля цього пенсіонерка розпочала змінювати побутові умови у квартирі. Очільниця управління у справах дітей Чернігівської міської ради Олена Зінченко розповіла, що Підвербна придбала нові меблі і постіль, і загалом нормально облаштувала оселю. Вона пообіцяла запросити соцслужби після того, як зробить ремонт.

Також Зінченко повідомила, що пані Валентина і Анна продовжують спілкуватися і зустрічатися. Після того, як дівчинці виповниться 14 років, вона сама зможе вирішити, де проживати: із родиною опікунів чи з матір'ю.

Тим часом сусіди Підвербної підтвердили, що та наводить лад у помешканні. Вони розповіли, що бачили, як вона викидає старі меблі. Водночас мешканці цього будинку кажуть, що час від часу дуже чути, як пенсіонерка голосно розмовляє із кимось по телефону, використовуючи матюки, від яких "вуха в'януть".

Сама пані Валентина про ситуацію із донькою висловилася двома словами "Мене зрадили", після чого кинула слухавку.

Раніше жінка розповідала журналістам, що на облаштування квартири витрачає майже всю свою невеличку пенсію.

Довідка: У 2011 році Валентина Підвербна у віці 65 років шляхом штучного запліднення народила доньку Анну. Жінка стала найстаршою породіллею України.