Мама Анны 79-летняя Валентина Подвербная систематически оскорбляла дочь, из-за чего девочка самостоятельно попросила забрать ее от матери. С 2024 года Анна-Мария растет в новой семье. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова опекуна девочки Елены Ятченко, у которой Суспильне взяло интервью.

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Девочка ушла от матери в тяжелом эмоциональном состоянии

Как рассказала Елена, весной прошлого года она забрала Анну из центра социально-психологической реабилитации детей в селе Хмельница. Девочка была не чужая Елене Ятченко, ведь она знала эту семью и посещала религиозную организацию, к которой принадлежала Валентина Подвербная.



Аня со своей опекуншей / Фото из личного архива Анны Подвербной

Ранее Анна жаловалась в соцсетях на мать, которая ее бьет, царапает, травит, запрещает мыться и даже хотела довести ее до самоубийства. Исполнительный комитет Черниговского горсовета отреагировал на сообщение и решил забрать ребенка у матери.

Из семьи Валентины Подвербной девочка ушла в тяжелом психологическом и эмоциональном состоянии. Она жила в постоянном стрессе и, чем старше становилась, тем больше вопросов у нее возникало. Аня была фактически ограничена в нормальном контакте с социумом, но она видела, что мир вокруг другой, чем тот, в котором живет она. И когда наступил конец, она обратилась за помощью,

– рассказала Елена Ятченко.

Стоит отметить! Валентина Подвербная стала самой старой матерью Украины, когда родила ребенка в возрасте 65 лет после искусственного оплодотворения. Девочка прожила с мамой 12 лет.

В новой семье девочка изменилась

За год Анна-Мария сменила школу, нашла новых друзей и наконец проживает счастливое детство. Как отметила ее опекунша, девочка очень искренняя и дружелюбная.

Учебное заведение девочке пришлось сменить, потому что ее мать часто делала вещи, которые привлекали внимание других детей к Ане, например, Валентина Подвербная могла зайти в класс посреди урока.

Также в прошлом году Ане сделали две бесплатные операции на глазах. Волонтер Оксана Туник-Фриз, которая занимается семьей девочки рассказала, что лечение Аня проходила в "Охматдете". Накануне операции больница попала под обстрел российской армии, поэтому девочка волновалась, что лечение, на которое она долго ждала, отстрочится.

К счастью, все произошло, только несколько позже. Обе операции прошли успешно и реабилитация продвигается по плану. Когда она впервые открыла глаза после операции, то увидела мир иначе. При косоглазии происходит расстройство нормального зрительного восприятия, и человек не видит окружающий мир объемным,

– отметила волонтерка.



Девочке сделали две операции на глазах / Фото из личного архива Анны Подвербной

Анна-Мария еще проходит лечение, на глазу есть незначительное покраснение, но девочка уже выглядит очень хорошо.



Семье Анны помогает волонтер Оксана Туник-Фриз / Фото из личного архива Оксаны

Также девочке удалось похудеть. Из-за нездорового питания в 12 лет девочка весила 111 килограммов. Чаще всего она ела макароны с хлебом, из-за чего существенно набрала вес. Но сбалансированное питание в новой семье позволило Анне похудеть на 41 килограмм.

Изменения произошли также в моральном состоянии Анны. Она иначе общается, стала более внимательной и рассудительной. Девочка очень боится вернуться к прежней жизни.

Анна-Мария – талантливая девочка

Девочка пошла в музыкальную школу и начала играть на флейте. Также она увлеклась плетением браслетов и очень любит читать книги.



Аня имеет успехи в игре на флейте / Фото из личного архива Анны Подвербной

Девочка до сих пор общается с мамой

Анна продолжает общаться с матерью через Елену Ятченко. Ребенок болезненно реагирует на агрессию Валентины Подвербной, которая может звонить в любое время и угрожать. Из-за этого девочка заблокировала маму в телефоне.

Мне приходится часто выслушивать проклятия и нецензурную лексику. Это все непросто, но мы с Аней стараемся вести себя сдержанно и ответственно. Несмотря на то, что Валентина причиняет дочери боль, Аня переживает за нее и хочет, чтобы в ее жизни было все хорошо и она была здоровой. Все их встречи происходят в моем присутствии, Аня на этом настаивает. Так она чувствует себя защищенной,

– поделилась Елена Ятченко.

Дальнейшая судьба опеки

Елена имеет официальную опеку над Анной до февраля 2025 года. В следующем месяце состоится судебное заседание. Поскольку Анне уже исполнится 14 лет, на суде она сможет самостоятельно высказаться по поводу того, в какой семье хочет жить.

Журналисты Суспильного заявили, что если мать девочки Валентина Подвербная захочет прокомментировать ситуацию, то они пообщаются и с ней.