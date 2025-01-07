Мама Анни 79-річна Валентина Підвербна систематично ображала доньку, через що дівчинка самостійно попросила забрати її від матері. З 2024 року Анна-Марія зростає у новій сім'ї. Про це 24 Канал пише з посиланням на слова опікунки дівчинки Олени Ятченко, у якої Суспільне взяло інтерв'ю.

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Дівчинка пішла від матері у важкому емоційному стані

Як розповіла пані Олена, навесні минулого року вона забрала Анну з центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця. Дівчинка була не чужа Олені Ятченко, адже вона знала цю родину і відвідувала релігійну організацію, до якої належала Валентина Підвербна.



Аня зі своєю опікункою / Фото з особистого архіву Анни Підвербної

Раніше Анна скаржилася у соцмережах на матір, яка її б’є, дряпає, цькує, забороняє митися і навіть хотіла довести її до самогубства. Виконавчий комітет Чернігівської міськради відреагував на повідомлення і вирішив вилучити дитину у матері.

З родини Валентини Підвербної дівчинка пішла у важкому психологічному та емоційному стані. Вона жила у постійному стресі й, чим старшою ставала, тим більше питань у неї виникало. Аня була фактично обмежена у нормальному контакті з соціумом, але вона бачила, що світ навколо інший, ніж той, в якому живе вона. І коли настав край, вона звернулася за допомогою,

– розповіла Олена Ятченко.

Варто зазначити! Валентина Підвербна стала найстаршою матір'ю України, коли народила дитину у віці 65 років після штучного запліднення. Дівчинка прожила з мамою 12 років.

У новій родині дівчинка змінилася

За рік Анна-Марія змінила школу, знайшла нових друзів і нарешті проживає щасливе дитинство. Як зазначила її опікунка, дівчинка дуже щира і дружня.

Навчальний заклад дівчинці довелося змінити, бо її матір часто робила речі, які привертали увагу інших дітей до Ані, наприклад, Валентина Підвербна могла зайти до класу посеред уроку.

Також минулого року Ані зробили дві безкоштовні операції на очах. Волонтерка Оксана Тунік-Фриз, яка опікується родиною дівчинки розповіла, що лікування Аня проходила в "Охматдиті". Напередодні операції лікарня потрапила під обстріл російської армії, тож дівчинка хвилювалася, що лікування, на яке вона довго чекала, відтермінується.

На щастя, все відбулося, лише дещо пізніше. Обидві операції пройшли успішно і реабілітація просувається за планом. Коли вона вперше розплющила очі після операції, то побачила світ інакше. При косоокості відбувається розлад нормального зорового сприйняття, і людина не бачить навколишній світ об'ємним,

– зазначила волонтерка.



Дівчинці зробили дві операції на очах / Фото з особистого архіву Анни Підвербної

Анна-Марія ще проходить лікування, на оці є незначне почервоніння, але дівчинка вже виглядає дуже гарно.



Родині Анни допомагає волонтерка Оксана Тунік-Фриз / Фото з особистого архіву пані Оксани

Також дівчинці вдалося схуднути. Через нездорове харчування у 12 років дівчинка важила 111 кілограмів. Найчастіше вона їла макарони з хлібом, через що суттєво набрала вагу. Але збалансоване харчування в новій родині дозволило Анні схуднути на 41 кілограм.

Зміни відбулися також в моральному стані Анни. Вона інакше спілкується, стала більш уважною та розважливою. Дівчинка дуже боїться повернутися до колишнього життя.

Анна-Марія – талановита дівчинка

Дівчинка пішла до музичної школи і почала грати на флейті. Також вона захопилася плетінням браслетів та дуже любить читати книги.



Аня має успіхи у грі на флейті / Фото з особистого архіву Анни Підвербної

Дівчинка досі спілкується з мамою

Анна продовжує спілкуватися з матір’ю через Олену Ятченко. Дитина болісно реагує на агресію Валентини Підвербної, яка може телефонувати в будь-який час і погрожувати. Через це дівчинка заблокувала маму в телефоні.

Мені доводиться часто вислуховувати прокльони та нецензурну лексику. Це все непросто, але ми з Анею намагаємося поводитися стримано і відповідально. Попри те, що Валентина завдає дочці болю, Аня переживає за неї й хоче, щоб у її житті було все добре і вона була здоровою. Всі їхні зустрічі відбуваються у моїй присутності, Аня на цьому наполягає. Так вона почувається захищеною,

– поділилася Олена Ятченко.

Подальша доля опіки

Пані Олена має офіційну опіку над Анною до лютого 2025 року. У наступному місяці відбудеться судове засідання. Оскільки Анні вже виповниться 14 років, на суді вона зможе самостійно висловитися з приводу того, в якій родині хоче жити.

Журналісти Суспільного заявили, що якщо мати дівчинки Валентина Підвербна захоче прокоментувати ситуацію, то вони поспілкуються і з нею.