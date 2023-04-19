Историю своей семьи 24 Каналу рассказала семья Ганзюкевичей, которая воспитывает шестерых детей и планирует взять под свое крыло еще двоих. Их детский дом семейного типа один из семи в Черкасской области.

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Их отговаривали, а они стояли на своем

Валентина и Михаил Ганзюкевичи живут в селе Богодуховка Черкасской области. Валентина – улыбчивая, уверенная женщина, работает психологом, хотя признается, что и самой нередко нужен собственный психотерапевт. Михаил же более сдержанный, он частный предприниматель.

Вместе они – поддержка друг для друга. 24 февраля 2022 года проснулись от известия, что началась война. В центральную часть Умани попала ракета, в одном из сел Черкасской области повреждена часть фасада местной школы, в Смеле обстреляли воинскую часть, еще из одного населенного пункта объявили эвакуацию. Именно в этот день в 55 километрах от дома семья должна была забирать Карину, их новую приемную дочь.

"Бомбили все и везде. Черкасский мост стратегический – и через него нужно было ехать. Плюс повсюду разворачивали блокпосты", – вспоминает Михаил.

Валентина в тот день не знала, смогут ли они с мужем доехать за девочкой, а затем успешно вернуться домой.

Мы звонили в службу и спрашивали: "Что делать?" Нас отговаривали, просили переждать войну, потому что не было известно, как вообще будет, нужна ли будет эвакуация,

– отметила она.

Женщина умоляла найти возможность все же забрать ребенка. Она представляла, что в тот момент могла чувствовать Карина, за которой не приехали родители из-за войны.

"К тому времени Карине было 13 лет, у нее довольно сложная судьба. Ребенок пережил потерю трех семей и это не о смерти. Так сложилось, что ее несколько раз уже предали взрослые", – делится женщина.

Несмотря на страх, хаос вокруг, непонимание, что будет дальше, пара решила ехать за дочерью, потому что точно знала, что они нужны девочке. Сотрудники приюта помогли оперативно собрать вещи, а служба по делам детей быстро подготовила документы. Уже в 5 вечера Карина оказалась в семье Ганзюкевичей.

Пожалуй, если бы служба сказала, что нет, мы не разрешаем, если бы центр реабилитации сказал, что нет, мы детей никуда не даем. Мы бы не смогли стать родителями 24 февраля. Мы не отказались от Карины и нам не отказали в том, что ребенок стал частью нашей семьи именно в первый день вторжения,

– говорит Валентина.

Супруги признаются, что ответственность своего решения понимали, потому что до этого уже были родителями четырех детей, трое из которых – приемные.

"Карина с нами уже больше года. Она сменила фамилию в фейсбуке на нашу и в принципе для меня это означает больше, чем слова. Это говорит о том, что она нас выбрала".

Валентина со своими детьми / Фото, предоставленное 24 Каналу

Хотели стать приемными родителями для девочки, а стали для девочки и двух мальчиков.

Валентина и Михаил вместе уже давно. После рождения сына от первого брака женщине установили диагноз – вторичное бесплодие. Единственным вариантом забеременеть было искусственное оплодотворение, от которого пара отказалась, потому что муж переживал за последствия для здоровья жены.

В течение 2 – 3 лет супруги готовились взять на воспитание детей из детского дома. Сначала они приобрели дом, площадь которого позволяла бы пополнить свою семью малышами, а потом начали узнавать о необходимом пакете документов, нашли друзей среди других приемных семей и стали рассматривать анкеты детей на странице Министерства социальной политики.

Сначала их семья пополнилась Анжеликой и ее двумя родными братьями Даниилом и Святославом, ведь детей из одной семьи разделять нельзя было.

Наши первые дети не соглашались на усыновление, только на приемную семью. Они хотели иметь возможность общаться с биологической матерью. Поэтому так сложилось, что для них мы стали именно приемной семьей,

– объясняет Валентина.

Ганзюкевичи переживали, станут ли они хорошими родителями для своих детей, не будут ли сами дети разочарованы в них.

"Страх неизвестности, что дальше с ними, как их развлекать, а вдруг что-то не получится? Сложно описать это чувство. Хотелось быть нужными, значимыми для детей", – рассказывает Михаил об эмоциях во время взятия на воспитание детей.

Самым сложным был первый день, когда Анжелика, Даня и Святик впервые попали в новый дом.

"Они легли спать, а я не могла заснуть до утра, думала: "Боже, сейчас кто-то захочет в туалет, не будет знать, куда идти". Я не могла заснуть, потому что я постоянно переживала, хорошо ли им, все ли в порядке", – вспоминает Валентина

Волнение прошло очень быстро – буквально через неделю. За это время появилось ощущение, что они вместе уже давно.

Дети Валентины и Михаила / Фото, предоставленное 24 Каналу

Война научила семью дарить вдвое больше любви

Валентина и Михаил признаются, что война стала для них испытанием на крепость.

Были проблемы с продуктами, потому что мы живем в селе, перестали привозить обычные вещи, предметы гигиены. Это было квестом найти людей, которые тебе это передадут, пришлют по почте,

– вспоминает Валентина.

Первые месяцы войны они жили в режиме выживания, потому что постоянно прятались в подвал во время воздушной тревоги, слышали звуки взрывов неподалеку, от которых дом буквально содрогался.

Однако даже в таких условиях Валентина и Михаил продолжали дарить заботу и любовь своим детям: играли в настольные игры, устраивали чаепитие, вместе готовили, учились и пытались адаптироваться к новым реалиям жизни.

"Постепенно мы поняли, как жить, какие правила в семье, какой примерно график, какие ценности", – рассказывают родители.

Уже во время полномасштабного вторжения супруги захотели взять под опеку еще одного ребенка. Планировали пополнить семью мальчиком 5 – 7 лет.

"Нам сказали: "А посмотрите, пожалуйста, маленького мальчика". Мы не отказали. И так у нас появился Дима", – вспоминает Валентина.

У двухлетнего Димочки есть еще трое братьев, которых уже взяли на воспитание. Он же фактически "завис" в системе. Из-за того, что ребенок маленький, за год желающих стать приемными родителями для мальчика не было.

"У него задержка речи, проблемы с сердцем, грыжа. Эти диагнозы, видимо, отпугивали потенциальных кандидатов на усыновление. Мы тоже немного волновались", – рассказывает Валентина.

Михаил признается, что они с супругой всегда позиционировали себя как родители подростков.

"Я понимал, что маленький ребенок – это круглосуточное внимание. Нужно было решать вопросы, которые раньше не возникали", – объясняет мужчина.

Однако старшие дети поддержали родителей, поэтому Дима стал пятым приемным ребенком Ганзюкевичей.

Если этот ребенок к нам пришел, значит так должно быть,

– подчеркивает Валентина.

После появления Димы семья получила статус детского дома домашнего типа.

Как Валентина и Михаил строят взаимоотношения внутри семьи

Валентина и Михаил рассказывают, что дети помогают им быть органичными во всех областях жизни.

"Мы всегда объясняем детям: семья – это место, где люди друг друга поддерживают, потому что каких-то нападений хватает во внешнем мире. Если мы еще внутри нашей семьи будем создавать проблемы, тогда у нас ничего не получится", – объясняет Валентина.

Родители убеждены, что у семьи за время совместной жизни очень хорошо сформировалось умение воспринимать друг друга такими, какие есть.

"Этому нас научил, наверное, Святослав, когда стал нашим сыном. У него с сердцем были проблемы, туберкулезом болел, потом у него проявились некоторые психиатрические диагнозы. Чтобы жить полноценно вместе, нам всем нужно было учиться принимать его и строить контакт", – говорит Валентина.

Михаил всегда объясняет детям, что семья – это не просто люди, которые живут вместе, это те, кто заботятся друг о друге. В то же время супруги не строят взаимоотношений с детьми на уровне друзей. Объясняют, что они для них авторитеты, поддержка, опора, люди, к которым можно обратиться за советом, помощью, но которых нужно слушать.

Валентина и Михаил говорят, что дети их изменили.

Я стала смелее, – говорит Валентина. – Если бы я знала, с какими трудностями в здоровье некоторых детей придется столкнуться, я бы побоялась стать приемной матерью. Но бояться – это нормально,

– убеждена женщина.

Михаил немного застенчиво говорит, что стал более болтливым, потому что надо больше говорить с детьми, которые хотят услышать наставление, совет или просто доброе слово. Еще мужчина заметил, что научился больше отдавать любви и внимания.

В то же время, вместе с ними изменились и Анжелика, Даня, Святик, Карина и Дима. Родители вспоминают, как Дима и Святослав сначала прятали за тарелку хлеб, закрывали руками свою еду и могли терять контроль над собой, когда были голодными. Родители за год насыпали детям одинаковые порции, постоянно говорили с ними.

"Я объясняла Святославу, что никто не забирает его еду, просила Диму "Не спеши, никто не забирает". Я просто проговаривала то, что происходит сейчас, чтобы он жил в этой реальности, а не в той, в которой он был раньше", – объясняет Валентина.

Она добавляет, что Святослав, живя с биологическими родителями, часто голодал и ел даже замороженные пельмени.

Дети в системе не имеют того, что есть у обычных детей. И мы даже не представляли, насколько эта бездна огромна, когда брали детей-подростков, которые в интернате годами были.

Валентина делится, что сначала может казаться, что ребенок пришел в нашу жизнь и просто радуется, что есть родители.

"Но эти дети обычно сначала получают тяжелый опыт в биологических семьях, затем травмируются государственными учреждениями, а после их ждет нелегкая адаптация".

Однако это не пугает супругов Ганзюкевичей. Сейчас Валентина и Михаил готовятся пополнить свою семью еще двумя детьми. В настоящее время пакет документов уже готов.

Семья Ганзюкевичей проводит вместе досуг / Фото, предоставленное 24 Каналу

Детям нужна семья! Война, не война, им там плохо, и мы им нужны! Не ребенок идет к взрослым, а взрослые, у которых есть ресурс, берут ребенка,

– убеждена Валентина.

Пара советует не бояться, потому что все страхи можно преодолеть.

"Очень важно ожидание снимать. Мы постоянно от детей чего-то хотим и это неправильно, – говорит Михаил. – Дети никогда не будут подстраиваться под шаблоны".