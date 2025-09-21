Найстаріша породілля України 80-річна Валентина Підвербна вже відмовилася від наміру повернути свою доньку в родину. Дівчинка на ім'я Аня наразі спокійно живе в нормальних умовах, навчається та хоче побудувати кар'єру в майбутньому.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.ua. Жителька Чернігова Валентина Підвербна, яка народила доньку у 65 років, намагалася судитися, але справу щодо повернення дівчинки до матері повернули.

Що зараз із донькою найстарішої матері України Анною Підвербною?

14-річна Анна наразі проживає зі своєю опікункою Оленою Ятченко. Дівчинка навчається в 9 класі та ходить до музичної школи. Інколи вона приходила до матері, однак жити з нею Анна більше не хоче.

Громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, яка організовувала юридичний супровід для опікунки Анни Підвербної, поділилася, як зараз живе дівчинка.

У неї є плани вступити до музичного коледжу, тому як дитина близька до мистецтва. У неї відкрився талант, Аня — як пружина, яку стримували, а тепер вона наздоганяє все те, чого не отримувала раніше. Їй дуже подобається музика, вона тягнеться до цього. Наступним кроком може стати вступ до консерваторії. Зараз дитина грає на флейті та саксофоні, викладачі відзначають її талант та працьовитість,

– розповіла пані Оксана.

Сама Валентина Підвербна сумує за донькою та про її повернення каже стримано. Під час розмови з журналістами вона плакала та розповідала, що продовжує робити ремонт, розпочатий ще тоді, коли тривали судові процеси. Проблеми в неї теж є, ремонт триває повільно, бо будівельні матеріали коштують дорого.

Валентина Григорівна вважає, що за допомогою можна звернутися до президента Володимира Зеленського. Також вона намагається підтримувати доньку та інколи дає їй гроші.

Натомість у новій родині Ані говорять, що коштів від біологічної матері дівчинка не потребує. Олена Ятченко має можливість не тільки забезпечувати базові потреби дівчинки, але й давати їй можливість подорожувати. Опікунка зазначила, що Валентина Підвербна давала гроші Ані лише кілька разів. Їх дівчинка витрачала, зокрема, на відвідування кав'ярні.

Так пані Валентина розуміє, що не зможе повернути доньку, тож продовжує жити для себе.

Я загадувати не буду. Як вона вважає за потрібне, так і буде робити. Забрати Аню неможливо, вона нічого не розуміє. У мене завершується ремонт, у мене вже красиво, але соціальні служби я до себе не пускатиму, вважаю їх ворогами. Роблю ремонт заради того, що я ж не буду жити у свинарнику,

– зазначила Валентина Підвербна.

Що відомо про родину Підвербних та судові процеси щодо повернення дитини?