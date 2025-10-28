Это будет политическая победа Украины, – Зеленский назвал шаг Запада, который уничтожит планы Путина

В недавнем интервью премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в последнем разговоре с Владимиром Зеленским, тот ему сказал, что Украина готова воевать еще 2 –3 года. Президент объяснил журналистам, откуда взялись эти цифры.

Владимир Зеленский действительно сказал европейским союзникам, что Украина не будет воевать десятилетиями, однако те в свою очередь должны показать, что в течение какого-то времени могут стабильно финансово поддерживать нашу страну, передает 24 Канал.

Сколько лет готова воевать Украина?

Поэтому у них такая в голове программа – 2 – 3 года. Давайте акцептуем, что 2 – 3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата. Потому что вернется Путин снова с агрессией или не вернется после того, как эта война закончится, – мы пока знаем. И поэтому это важно понять – какой будет стабильная поддержка Украины со стороны партнеров,

– объяснил политик.

По мнению Владимира Зеленского, европейцы должны финансировать Украину в течение 2 – 3 лет за счет российских замороженных активов. Эти деньги пойдут на оружие и восстановление.

Для Путина самое опасное в ситуации с "российскими" активами то, что Европа фактически подаст ему сигнал: продолжать войну на истощение Украины больше не имеет смысла, потому что финансово Украина не упадет. Речь идет не о готовности или неготовности воевать, а о том, что Запад показал четкую позицию – Украину продолжат поддерживать и финансировать, сколько потребуется. Это означает, что Россия не получит преимущества, и смысл в продолжении войны для нее исчезает.

Планы Кремля ослабить Европу из-за политических разногласий или усиления праворадикальных сил также не сработают, ведь после принятия решения об использовании российских активов его уже невозможно будет остановить.

Кто бы ни стал будущим лидером стран "Большой семерки", это решение останется в силе, и Украина сможет получать эти средства траншами и самостоятельно определять, на что их направить – на оружие или другие нужды.

По словам Зеленского, в этом будет заключаться политическая победа Украины. Он напомнил, что партнеры нашли креативную идею, как передать Киеву эти "замороженные" средства в виде "реперационного кредита". Теперь нужно, чтобы партнеры довели эту идею от политического согласия до практической реализации.

