Це буде політична перемога України, – Зеленський назвав крок Заходу, який знищить плани Путіна

В нещодавньому інтерв'ю прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що в останній розмові із Володимиром Зеленським, той йому сказав, що Україна готова воювати ще 2 – 3 роки. Президент пояснив журналістам, звідки узялися ці цифри.

Володимир Зеленський справді сказав європейським союзникам, що Україна не буде воювати десятиріччями, однак ті своєю чергою мають показати, що упродовж якогось часу можуть стабільно фінансово підтримувати нашу країну, передає 24 Канал.

Скільки років готова воювати Україна?

Тому в них така в голові програма – 2 – 3 роки. Давайте акцептуємо, що 2 – 3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні. Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата. Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми наразі знаємо. І тому це важливо зрозуміти – якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів,

– пояснив політик.

На думку Володимира Зеленського, європейці мають фінансувати Україну упродовж 2 – 3 років за рахунок російських заморожених активів. Ці гроші підуть на зброю та відновлення.

Для Путіна найнебезпечніше у ситуації з "російськими" активами те, що Європа фактично подасть йому сигнал: продовжувати війну на виснаження України більше не має сенсу, бо фінансово Україна не впаде. Йдеться не про готовність чи неготовність воювати, а про те, що Захід показав чітку позицію – Україну продовжать підтримувати і фінансувати, скільки буде потрібно. Це означає, що Росія не отримає переваги, і сенс у продовженні війни для неї зникає.

Плани Кремля послабити Європу через політичні розбіжності чи посилення праворадикальних сил також не спрацюють, адже після ухвалення рішення про використання російських активів його вже неможливо буде зупинити.

Хто б не став майбутнім лідером країн "Великої сімки", це рішення залишиться чинним, і Україна зможе отримувати ці кошти траншами та самостійно визначати, на що їх спрямувати – на зброю чи інші потреби.

За словами Зеленського, у цьому полягатиме політична перемога України. Він нагадав, що партнери знайшли креативну ідею, як передати Києву ці "заморожені" кошти у вигляді "репераційного кредиту". Тепер потрібно, аби партнери довели цю ідею від політичної згоди до практичної реалізації.

