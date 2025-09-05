Женщин в Украине не мобилизуют. Пойти служить можно добровольно, подписав контракт. Уволиться со службы можно, но следует знать, как это сделать.

Как женщине уволиться со службы в Силах обороны?

Как рассказала адвокат Марина Бекало, это разрешено, если женщина беременна. Но это лишь один из возможных вариантов.

Какие основания дают возможность женщине уволиться со службы в ВСУ:

по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья – непригодность к военной службе, инвалидность, беременность;

по семейным обстоятельствам – наличие ребенка до 18 лет, декретный отпуск до достижения ребенком трех лет, или шести лет по медицинским показаниям, наличие больного ребенка, родителей или мужа с инвалидностью I или II группы;

освобождение из плена.

Адвокат добавила: уволиться женщине со службы можно и по другим обстоятельствам, предусмотренными законодательством.

"Они являются общими наравне с мужчинами-военнослужащими", – пояснила она.

Как уволиться из армии



На сайте МО есть полный перечень оснований для увольнения. Также там указана процедура увольнения и есть ссылка на образец рапорта на увольнение.

