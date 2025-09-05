Может ли женщина уволиться из армии и при каких условиях: ответ юриста
- Женщина может уволиться из армии по разным причинам, в том числе из-за беременности.
- На сайте МО доступен полный перечень оснований для увольнения, процедура увольнения и образец рапорта.
Женщин в Украине не мобилизуют. Пойти служить можно добровольно, подписав контракт. Уволиться со службы можно, но следует знать, как это сделать.
Как женщине уволиться со службы в Силах обороны?
Как рассказала адвокат Марина Бекало, это разрешено, если женщина беременна. Но это лишь один из возможных вариантов.
Какие основания дают возможность женщине уволиться со службы в ВСУ:
- по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья – непригодность к военной службе, инвалидность, беременность;
- по семейным обстоятельствам – наличие ребенка до 18 лет, декретный отпуск до достижения ребенком трех лет, или шести лет по медицинским показаниям, наличие больного ребенка, родителей или мужа с инвалидностью I или II группы;
- освобождение из плена.
Адвокат добавила: уволиться женщине со службы можно и по другим обстоятельствам, предусмотренными законодательством.
"Они являются общими наравне с мужчинами-военнослужащими", – пояснила она.
Как уволиться из армии
На сайте МО есть полный перечень оснований для увольнения. Также там указана процедура увольнения и есть ссылка на образец рапорта на увольнение.
Рада одобрила законопроект, в соответствии с которым можно бронировать мужчин, которые находятся в розыске. Но речь идет о временном бронировании.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, когда мужчины смогут свободно выезжать за границу. Ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. Далее, вероятно, наступит короткий переходный период, а затем границы снова откроют. Хотя государство учтет возможные риски.
В то же время Павел Палиса заявлял, что мобилизация продолжится и после прекращения огня.