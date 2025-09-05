Чи може жінка звільнитися з армії і за яких умов: відповідь юристки
- Жінка може звільнитися з армії з різних причин, у тому числі через вагітність.
- На сайті МО доступний повний перелік підстав для звільнення, процедура звільнення і зразок рапорту.
Жінок в Україні не мобілізують. Піти служити можна добровільно, підписавши контракт. Звільнитися зі служби можна, але слід знати, як це зробити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.
Дивіться також 85% поранених, навіть з протезами, вертаються на службу в армію, – інтерв'ю з Оленою Толкачовою
Як жінці звільнитися зі служби в Силах оборони?
Як розповіла адвокатка Марина Бекало, це дозволено, якщо жінка вагітна. Та це лише один з можливих варіантів.
Які підстави дають можливість жінці звільнитися зі служби в ЗСУ:
- за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
- за станом здоров'я – непридатність до військової служби, інвалідність, вагітність;
- за сімейними обставинами – наявність дитини до 18 років, декретна відпустка до досягнення дитиною трьох років, або шести років за медичними показаннями, наявність хворої дитини, батьків або чоловіка з інвалідністю І або II групи;
- звільнення з полону.
Адвокатка додала: звільнитися жінці зі служби можна і за іншими обставинами, передбаченими законодавством.
"Вони є загальними нарівні з чоловіками-військовослужбовцями", – пояснила вона.
Як звільнитися з армії
На сайті МО є повний перелік підстав для звільнення. Також там указана процедура звільнення і є посилання на зразок рапорту на звільнення.
Останні новини про мобілізацію
Рада схвалила законопроєкт, відповідно до якого можна бронювати чоловіків, які перебувають у розшуку. Але йдеться про тимчасове бронювання.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, коли чоловіки зможуть вільно виїздити за кордон. Обмеження на виїзд будуть діяти до завершення воєнного стану. Далі, ймовірно, настане короткий перехідний період, а потім кордони знову відкриють. Хоча держава врахує можливі ризики.
Водночас Павло Паліса заявляв, що мобілізація продовжиться і після припинення вогню.