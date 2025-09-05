Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Як жінці звільнитися зі служби в Силах оборони?

Як розповіла адвокатка Марина Бекало, це дозволено, якщо жінка вагітна. Та це лише один з можливих варіантів.

Які підстави дають можливість жінці звільнитися зі служби в ЗСУ:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я – непридатність до військової служби, інвалідність, вагітність;

за сімейними обставинами – наявність дитини до 18 років, декретна відпустка до досягнення дитиною трьох років, або шести років за медичними показаннями, наявність хворої дитини, батьків або чоловіка з інвалідністю І або II групи;

звільнення з полону.

Адвокатка додала: звільнитися жінці зі служби можна і за іншими обставинами, передбаченими законодавством.

"Вони є загальними нарівні з чоловіками-військовослужбовцями", – пояснила вона.

Як звільнитися з армії



На сайті МО є повний перелік підстав для звільнення. Також там указана процедура звільнення і є посилання на зразок рапорту на звільнення.

