В ОП говорять про продовження мобілізації після припинення вогню

Паліса пояснив: якщо всі люди, які почали службу 24 лютого 2022 року, підуть, їх не буде ким замінити. Як би цього не хотілося, та наразі можливості демобілізації немає. Ба більше – мобілізаційні процеси триватимуть і після припинення вогню.

Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних Сил виконувати першочергові завдання. І за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки, хто воює в складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз,

– сказав він.

Водночас заступник Єрмака наголосив, що має бути справедливість.

"Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке. І тут питання й до самих людей, до суспільства загалом, до виховання. Але як вирішити це – тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство", – поділився Паліса.

Він висловив сподівання, що незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план.

І додав, що за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації. Це пов'язано з тим, що "зробили висновки стосовно підходів, питань обліку, оповіщення".

"Там багато моментів. Але я бачу сталу позитивну динаміку, хоч вона й не така значна, якби нам би хотілося", – завершив свою думку Паліса.



