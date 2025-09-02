Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

В ОП говорят о продолжении мобилизации после прекращения огня

Палиса объяснил: если все люди, которые начали службу 24 февраля 2022 года, уйдут, их не будет кем заменить. Как бы этого не хотелось, но пока возможности демобилизации нет. Более того – мобилизационные процессы будут продолжаться и после прекращения огня.

Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных Сил выполнять первоочередные задачи. И при всем желании, мы не можем сейчас уволить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности, кто воюет в составе Сил обороны. Потому что должны быть люди, которые придут им на замену. Для того, чтобы в остальной Украине жизнь имела такой вид, который она имеет хотя бы сейчас,

– сказал он.

В то же время заместитель Ермака отметил, что должна быть справедливость.

"Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие живут свою жизнь, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию. Но как решить это – здесь работа продолжается. Не идет речь о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство", – поделился Палиса.

Он выразил надежду, что вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план.

И добавил, что за последние четыре месяца в Украине наблюдается устойчивая положительная динамика в плане мобилизации. Это связано с тем, что "сделали выводы относительно подходов, вопросов учета, оповещения".

"Там много моментов. Но я вижу устойчивую положительную динамику, хоть она и не такая значительная, как бы нам бы хотелось", – завершил свою мысль Палиса.



