Макея могла "убрать" Россия, чтобы у Лукашенко не было канала с Западом, – экс-сотрудник КГБ
В Беларуси 25 ноября внезапно скончался глава министерства иностранных дел Владимир Макей. Его убийство мог заказать российский диктатор Владимир Путин, чтобы у нелегитимного президента Александра Лукашенко не было каналов выхода на Запад.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сейчас между двумя диктаторами достаточно напряженные отношения, потому что Лукашенко не выполняет все указания Путина.
К теме "Макей умер вместо Лукашенко": Фейгин прокомментировал странную историю из Беларуси
Лукашенко мог держать Макея для переговоров с Западом
Жирнов отметил, что между двумя диктаторами сейчас напряженные отношения. Путин требует от Лукашенко вступления белорусской армии в войну против Украины. Хотя самопровозглашенный президент поддерживает Путина и полностью зависит от него, но не спешит выполнять его приказ.
Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил: из разных источников ему известно, что Лукашенко очень не хотел лететь к Путину в Москву, но российский диктатор надавил на него. Во время пресс-конференции Путин сказал: "Вот вы и приехали", а нелегитимный белорусский президент ответил: "Как я могу не приехать?".
По мнению Жирнова, именно Путин мог отдать приказ убить Макея, чтобы Лукашенко потерял канал для переговоров с Западом.
Лукашенко хитрый, всегда играл между двумя "мамками". Особенно в первые 10 – 15 лет. У него всегда был выход на запад Европы. Когда Путин на него слишком давил, он обращался к Европе и получал оттуда деньги. Это обрезали после 2020 года, когда все сочли неправильными перевыборы Лукашенко,
– заметил он.
Поэтому Сергей Жирнов предположил, что Лукашенко мог держать Макея для переговоров со странами Запада.
Жирнов о загадочной смерти Макея: смотрите видео
Макей умер не из-за состояния здоровья
Жирнов вспомнил, что Макей летел на заседание ОДКБ в Армению, но отдельно от Лукашенко. Именно после того, как он вернулся оттуда, умер. Кроме того, как свидетельствуют разные источники, здоровье Макея было в хорошем состоянии.
"Мы получили подтверждение, что это смерть не из-за здоровья. Потому что они (власти Беларуси – 24 Канал) говорили, что он давно болел. Человека, давно болеющего, сразу видно, что бы он не говорил и что бы ни делал. Не было видно, что Макей давно болел. Здесь или убийство, или самоубийство", – убежден он.
Смерть Владимира Макея: коротко
- 26 ноября стало известно, что умер глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Ему было 64 года.
- Сразу после смерти Макея звучали версии, что это может быть предупреждением для Лукашенко. А российский публицист из США Андрей Пионтковский считает, что с уходом главы МИД оборвалась последняя ниточка Лукашенко с Западом.
- По словам российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, Макей действительно ездил в Европу, пытался быть буфером между режимом Лукашенко и Западом. Он пытался договориться о каких-то особых условиях для Лукашенко, все время торговался.
- Журналист-расследователь Христо Грозев рассказывал: лишь за несколько дней до смерти Макея поступила "необычная утечка информации", что на Александра Лукашенко готовится покушение. Тем временем меньше, чем через 2 дня поступила информация о смерти Макея. В то же время он был не слишком пожилым и точно не больным человеком.
- Известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко волнуется за свою жизнь. Он уже успел сменить охрану и прислугу.