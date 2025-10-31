Смерть мобилизованного Романа Сопина: полиция получила записи с видеокамер в Подольском ТЦК

Правоохранители изъяли видеозаписи с камер наблюдения в Подольском ТЦК и СП в Киеве. Полиция обратилась к владельцам помещения, где расположен центр комплектования в Киеве.

Досудебное следствие по делу Романа Сопина продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как идет следствие по смерти Романа Сопина?

Продолжается досудебное расследование обстоятельств смерти Романа Сопина, которое квалифицировано по статье об умышленном убийстве. Адвокат семьи погибшего Александр Протас рассказал, что, по информации от одного из военнослужащих

Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, который сопровождал этого человека, сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей то ли требовали, или угрожали Роману. После того увидел, как тот лежит,

– говорит адвокат семьи Александр Протас.

В то же время такую информацию опроверг представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталий Силенко.

"Относительно конфликтных ситуаций никаких докладов по этому факту не было. С военнослужащим, которые находились там, общались. Как было сказано следствию, господин Роман Сопин стоял, общался с другими лицами, которые находились там. Вдруг ему стало плохо: он потерял сознание, упал, и начал биться в конвульсиях", – рассказал он.

Во врачебном свидетельстве о смерти зафиксировано закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние под оболочки и в вещество головного мозга, переломы свода и основания черепа.

Сейчас следствие должно выяснить, при каких именно обстоятельствах Сопин получил травму.

Свидетельство о смерти Романа Сопина / Скриншоты документов

Что известно о смерти мобилизованного в Киеве?