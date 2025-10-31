Смерть мобілізованого Романа Сопіна: поліція отримала записи з відеокамер у Подільському ТЦК

Правоохоронці вилучили відеозаписи з камер спостереження у Подільському ТЦК та СП в Києві. Поліція звернулась до власників приміщення, де розташований центр комплектування в Києві.

Досудове слідство у справі Романа Сопіна триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Смерть мобілізованого у Києві настала від удару тупим предметом: нові деталі резонансної справи

Як триває слідство щодо смерті Романа Сопіна?

Триває досудове розслідування обставин смерті Романа Сопіна, яке кваліфіковано за статтею про умисне вбивство. Адвокат родини загиблого Олександр Протас розповів, що, за інформацією від одного з військовослужбовців

Згідно з інформацією, яку мені надали під час розмов, солдат, який супроводжував цю людину, сказав, що дійсно бачив конфлікт: двоє якихось людей чи то вимагали, чи погрожували Роману. Після того побачив, як той лежить,

– каже адвокат родини Олександр Протас.

Водночас таку інформацію заперечив представник групи комунікацій Київського міського ТЦК Віталій Силенко.

"Щодо конфліктних ситуацій ніяких доповідей за цим фактом не було. З військовослужбовцям, які перебували там, спілкувалися. Як було сказано слідству, пан Роман Сопін стояв, спілкувався з іншими особами, які перебували там. Раптом йому стало зле: він втратив свідомість, впав, та почав битись в конвульсіях", – розповів він.

У лікарському свідоцтві про смерть зафіксовано закриту черепно-мозкову травму, крововилив під оболонки та в речовину головного мозку, переломи склепіння та основи черепа.

Зараз слідство має з’ясувати, за яких саме обставин Сопін отримав травму.

Свідоцтво про смерть Романа Сопіна / Скриншоти документів

Що відомо про смерть мобілізованого у Києві?