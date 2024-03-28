Удачный момент: почему в России именно сейчас активизировали идею о смертной казни

Российские власти начали активно размышлять над возвращением смертной казни после теракта под Москвой. Депутаты Госдумы уже планируют направить запрос в Конституционный суд, чтобы тот отменил мораторий.

О выгоде возвращения смертной казни для Кремля 24 Каналу рассказал политолог Руслан Айсин, отметив, что такие действия власти направлены для внедрения военного положения и запугивания людей.

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Основная цель

По мнению политолога, как раз одной из задач теракта в "Крокус Сити Холл" была легализация и отмена моратория на смертную казнь.

Смертную казнь планируют ввести для того, чтобы приблизить ситуацию военного положения и запугать россиян. Но проблема в том, что пугать там (в России – 24 Канал), по сути, некого,

– отметил Айсин.

Повторение трюка

Риторика российских властей ведет к тому, что если сейчас они не введут смертную казнь, то террористы "расползутся" по всей стране. Но на самом деле просто планируют повторить действия Александра Лукашенко для выгодного решения.

"Российские власти хотят повторить трюк, который сделал Александр Лукашенко. В конце 1990-х годов был теракт в метро, поймали двух парней и ввели смертную казнь", – подчеркнул политолог.

Те же последствия

Российские чиновники, вероятно, повторят судьбу руководителей массового террора в 1930-х годах, которые были при Сталине.

"Они были расстреляны, обвинены в работах на иностранную разведку. Я более чем уверен, что все сторонники Путина также восстанут перед судом и будут умолять помиловать", – заметил политолог.

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