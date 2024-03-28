Вдалий момент: чому в Росії саме зараз активізували ідею про смертну кару
Російська влада почала активно роздумувати над поверненням смертної кари після теракту під Москвою. Депутати Держдуми вже планують надіслати запит до Конституційного суду, щоб той скасував мораторій.
Про вигоду повернення смертної кари для Кремля 24 Каналу розповів політолог Руслан Айсин, зауваживши, що такі дії влади спрямовані задля впровадження воєнного стану та налякування людей.
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Основна мета
За думкою політолога, якраз одним із завдань теракту у "Крокус Сіті Холл" була легалізація та скасування мораторію на смертну кару.
Смертну кару планують ввести для того, щоб наблизити ситуацію воєнного стану та залякати росіян. Але проблема в тому, що лякати там (в Росії – 24 Канал), по суті, нема кого,
– зазначив Айсин.
Повторення трюку
Риторика російської влади веде до того, що якщо зараз вони не введуть смертну кару, то терористи "розповзуться" по всій країні. Але насправдіі просто планують повторити дії Алєксандра Лукашенка задля вигідного рішення.
"Російська влада хоче повторити трюк, який зробив Алєксандр Лукашенко. Вкінці 1990-х років був теракт у метро, спіймали двох хлопців і ввели смертну кару", – підкреслив політолог.
Ті самі наслідки
Російські чиновники, ймовірно, повторять долю керівників масового терору в 1930-х роках, які були при Сталіні.
"Вони були розстріляні, звинувачені в роботах на іноземну розвідку. Я більш ніж впевнений, що всі прибічники Путіна також повстануть перед судом і будуть благати помилувати", – зауважив політолог.
Теракт у "Крокусі": останні новини
- The Times описало три сценарії наслідків теракту у "Крокус Сіті Холл". Одним із варіантів є те, що Росія може використати теракт, представивши його як операцію, проведену під чужим прапором, з метою підбурити суспільний гнів проти України та виправдати загальну мобілізацію
- Речник Держдепу США Метью Міллер відкинув заяви про причетність України, США та Британії до теракту у "Крокус Сіті Холл". Він додав, що це є пропаганда для виправдання подальшої агресії проти України.
- Поки російська влада продовжує звинувачувати Україну у причетності до теракту, ГУР заявив, що російська влада знала про теракт, як мінімум, з середини лютого. Буданов зазначив, що цю інформацію Кремль отримав від свого розвідувального угруповання у Сирії.