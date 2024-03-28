Вдалий момент: чому в Росії саме зараз активізували ідею про смертну кару

Російська влада почала активно роздумувати над поверненням смертної кари після теракту під Москвою. Депутати Держдуми вже планують надіслати запит до Конституційного суду, щоб той скасував мораторій.

Про вигоду повернення смертної кари для Кремля 24 Каналу розповів політолог Руслан Айсин, зауваживши, що такі дії влади спрямовані задля впровадження воєнного стану та налякування людей.

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Основна мета

За думкою політолога, якраз одним із завдань теракту у "Крокус Сіті Холл" була легалізація та скасування мораторію на смертну кару.

Смертну кару планують ввести для того, щоб наблизити ситуацію воєнного стану та залякати росіян. Але проблема в тому, що лякати там (в Росії – 24 Канал), по суті, нема кого,

– зазначив Айсин.

Повторення трюку

Риторика російської влади веде до того, що якщо зараз вони не введуть смертну кару, то терористи "розповзуться" по всій країні. Але насправдіі просто планують повторити дії Алєксандра Лукашенка задля вигідного рішення.

"Російська влада хоче повторити трюк, який зробив Алєксандр Лукашенко. Вкінці 1990-х років був теракт у метро, спіймали двох хлопців і ввели смертну кару", – підкреслив політолог.

Ті самі наслідки

Російські чиновники, ймовірно, повторять долю керівників масового терору в 1930-х роках, які були при Сталіні.

"Вони були розстріляні, звинувачені в роботах на іноземну розвідку. Я більш ніж впевнений, що всі прибічники Путіна також повстануть перед судом і будуть благати помилувати", – зауважив політолог.

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