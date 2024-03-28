Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Владіміру Путіну може сподобатися така роль. У диктатора немає меж жорстокості. Зазначимо, що стрілянина у ТЦ "Крокус Сіті Хол" сталася ввечері 22 березня.

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"Йому може дуже сподобатися роль Росії – жертви. Там уже ті, хто співчувають, вишикувалися в чергу", – сказав політтехнолог.

Тож можна сказати, що це погана новина для росіян. На думку Тизенгаузена, Путін не зможе нескінченно влаштовувати в Росії теракти. Водночас він збив повістку щодо постачання зброї Україні перед голосуванням у США.

Наше основне завдання – тиснути. Я думаю, що швидко забудуть. Вкотре він вдарить по Україні – ми знову у фокусі,

– зауважив політтехнолог.

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