Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Владимиру Путину может понравиться такая роль. У диктатора нет границ жестокости. Отметим, что стрельба в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошла вечером 22 марта.
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"Ему может очень понравиться роль России – жертвы. Там уже те, кто сочувствуют, выстроились в очередь", – сказал политтехнолог.
Поэтому можно сказать, что это плохая новость для россиян. По мнению Тизенгаузена, Путин не сможет бесконечно устраивать в России теракты. В то же время он сбил повестку о поставках оружия Украине перед голосованием в США.
Наша основная задача – давить. Я думаю, что быстро забудут. В очередной раз он ударит по Украине – мы снова в фокусе,
– отметил политтехнолог.
Теракт в "Крокусе": главное
- Стрельба и пожар в ТЦ произошла в Подмосковье. В результате этого погибло более 140 человек, почти 200 пострадало.
- Ответственность за это взяла на себя ИГИЛ. В то же время в России заявляют, что в теракте видят якобы "украинский след". В ГУР МО отметили, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что произошло.
- В Москве убеждают, что боевики после теракта бежали якобы в сторону украинского государства. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они направлялись в сторону российско-белорусской границы.
- Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что американская разведка имела информацию о том, что ИГИЛ готовит теракты. Кремль предупредили об угрозе. Однако Москва на это не отреагировала. РосСМИ тем временем написали о том, что Соединенные Штаты Америки предоставили якобы общую информацию.