Завдяки зусиллям наших захисників громадяни країни-агресорки хоча б на долю секунди мають унікальну можливість побувати на місці українців, які щоночі змушені ховатися в укриттях від масованих повітряних атак ворога, передає 24 Канал.

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Гучно у Ростові

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив вдень, що місцеві жителі Ростова скаржаться на вибухи. Зокрема, їх було чути у районі ЖК "Західна резиденція". Росіяни пишуть про роботу ППО та падіння уламків. Чекаємо на детальнішу інформацію про наслідки атаки безпілотників.

До слова, уночі українські дрони вперше атакували Удмуртію. Там було завдано удар по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", де виробляють ЗРК "Тор". Прилетіло по цеху, де виготовляють безпілотники. Місцеві жителі повідомили, що в Іжевську під виробництво дронів було переобладнано три торговельні центри.

Зазначимо, що відстань від кордону України до Іжевська – понад 1300 кілометрів.