Львов и область накрыла зима: местные показали, как снег засыпал регион
- Во Львове и области 22 ноября выпал снег, что повлекло затруднение движения на дорогах.
- Для очистки улиц с ночи работают более тысячи дворников и 68 единиц техники.
Во Львове и области 22 ноября выпал снег. Сетью распространяются зимние пейзажи, однако есть и осложнения движения на дорогах.
С самой ночи в городе коммунальщики расчищают дороги. 24 Канал собрал кадры зимнего города, которые публикуют в местных пабликах.
Как выглядит заснеженный Львов?
В субботу, 22 ноября, на Львовщине выпал снег. Синоптики прогнозировали, что в регионе могут быть значительные осадки при температуре от -3 до +2 градусов.
Заснеженный Львов: смотрите видео
Жители активно делятся в соцсетях видео и фото заснеженных улиц и дворов. В некоторых районах зафиксировали осложнения движения транспорта.
Затрудненное движение на дорогах: смотрите видео
Во Львове выпал снег 22 ноября / Фото из сети
Снег во Львове: смотрите видео местных
Во Львовском горсовете сообщили, что для очистки улиц с ночи работают более тысячи дворников и 68 единиц техники. Коммунальные службы расчищают дороги и пешеходные зоны.
Львов обильно заснежило: смотрите видео
Снег накрыл Львов и область: смотрите видео
Власти призывают горожан, а особенно водителей, быть внимательными и осторожными.
Заснеженные пейзажи города: смотрите видео Суспільного
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
По данным синоптиков, на Западе Украины, в частности на Львовщине и в Карпатах, 22 – 23 ноября прогнозируют интенсивные осадки, гололед и налипание мокрого снега. В горных районах возможен сильный мокрый снег.
В то же время на Юге и Востоке ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Температура днем будет достигать +21 градус.