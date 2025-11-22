Укр Рус
22 ноября, 11:11
2

Львов и область накрыла зима: местные показали, как снег засыпал регион

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Во Львове и области 22 ноября выпал снег, что повлекло затруднение движения на дорогах.
  • Для очистки улиц с ночи работают более тысячи дворников и 68 единиц техники.

Во Львове и области 22 ноября выпал снег. Сетью распространяются зимние пейзажи, однако есть и осложнения движения на дорогах.

С самой ночи в городе коммунальщики расчищают дороги. 24 Канал собрал кадры зимнего города, которые публикуют в местных пабликах.

Как выглядит заснеженный Львов?

В субботу, 22 ноября, на Львовщине выпал снег. Синоптики прогнозировали, что в регионе могут быть значительные осадки при температуре от -3 до +2 градусов.

Заснеженный Львов: смотрите видео

Жители активно делятся в соцсетях видео и фото заснеженных улиц и дворов. В некоторых районах зафиксировали осложнения движения транспорта.

Затрудненное движение на дорогах: смотрите видео

Во Львове выпал снег 22 ноября / Фото из сети

Снег во Львове: смотрите видео местных

Во Львовском горсовете сообщили, что для очистки улиц с ночи работают более тысячи дворников и 68 единиц техники. Коммунальные службы расчищают дороги и пешеходные зоны.

Львов обильно заснежило: смотрите видео

Снег накрыл Львов и область: смотрите видео

Власти призывают горожан, а особенно водителей, быть внимательными и осторожными.

Заснеженные пейзажи города: смотрите видео Суспільного

Какую погоду ожидать в ближайшее время?

  • По данным синоптиков, на Западе Украины, в частности на Львовщине и в Карпатах, 22 – 23 ноября прогнозируют интенсивные осадки, гололед и налипание мокрого снега. В горных районах возможен сильный мокрый снег.

  • В то же время на Юге и Востоке ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Температура днем будет достигать +21 градус.