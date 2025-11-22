Львів і область накрила зима: місцеві показали, як сніг засипав регіон

У Львові та області 22 листопада випав сніг. Мережею ширяться зимові краєвиди, проте є й ускладнення руху на дорогах.

Від самої ночі у місті комунальники розчищають дороги. 24 Канал зібрав кадри зимового міста, які публікують у місцевих пабліках.

Як виглядає засніжений Львів?

У суботу, 22 листопада, на Львівщині випав сніг. Синоптики прогнозували, що у регіоні можуть бути значні опади при температурі від -3 до +2 градусів.

Мешканці активно діляться у соцмережах відео та фото засніжених вулиць та дворів. У деяких районах зафіксували ускладнення руху транспорту.

У Львівській міськраді повідомили, що для очищення вулиць із ночі працюють понад тисяча двірників та 68 одиниць техніки. Комунальні служби розчищають дороги та пішохідні зони.

Влада закликає містян, а особливо водіїв, бути уважними та обережними.

Яку погоду очікувати найближчим часом?