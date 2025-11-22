Львів і область накрила зима: місцеві показали, як сніг засипав регіон
- У Львові та області 22 листопада випав сніг, що спричинило ускладнення руху на дорогах.
- Для очищення вулиць із ночі працюють понад тисяча двірників та 68 одиниць техніки.
У Львові та області 22 листопада випав сніг. Мережею ширяться зимові краєвиди, проте є й ускладнення руху на дорогах.
Від самої ночі у місті комунальники розчищають дороги. 24 Канал зібрав кадри зимового міста, які публікують у місцевих пабліках.
Як виглядає засніжений Львів?
У суботу, 22 листопада, на Львівщині випав сніг. Синоптики прогнозували, що у регіоні можуть бути значні опади при температурі від -3 до +2 градусів.
Засніжений Львів: дивіться відео
Мешканці активно діляться у соцмережах відео та фото засніжених вулиць та дворів. У деяких районах зафіксували ускладнення руху транспорту.
Ускладнений рух на дорогах: дивіться відео
У Львові випав сніг 22 листопада / Фото з мережі
Сніг у Львові: дивіться відео місцевих
У Львівській міськраді повідомили, що для очищення вулиць із ночі працюють понад тисяча двірників та 68 одиниць техніки. Комунальні служби розчищають дороги та пішохідні зони.
Львів рясно засніжило: дивіться відео
Сніг накрив Львів та область: дивіться відео
Влада закликає містян, а особливо водіїв, бути уважними та обережними.
Засніжені краєвиди міста: дивіться відео Суспільного
Яку погоду очікувати найближчим часом?
За даними синоптиків, на Заході України, зокрема на Львівщині та в Карпатах, 22 – 23 листопада прогнозують інтенсивні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу. У гірських районах можливий сильний мокрий сніг.
Водночас на Півдні та Сході очікується тепла та переважно суха погода. Температура вдень сягатиму +21 градус.