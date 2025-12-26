Львов также оказался под снегом: сказочные фото зимнего города
- 26 декабря во Львове начался снегопад после 16 часов, который быстро накрыл город и ухудшил видимость в некоторых районах.
- На улицах города работает 44 единицы снегоуборочной техники, в частности пескоразбрасыватели, подметальные машины и погрузчики, и при необходимости количество техники будет увеличено.
Снег под вечер 26 декабря также пошел и во Львове. На улицах города уже работает более 40 единиц снегоуборочной техники.
Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала и Львовский городской совет.
Каким был снег во Львове 26 декабря?
Снег во Львове пошел примерно после 16 часов. В некоторых районах города ухудшилась видимость, сам снег быстро начал накрывать крыши домов и асфальт.
Во Львове выпал снег 26 декабря / Фото Натальи Боднар и Ирины Сторожук, 24 Канал
Также во Львове засыпало и трамвайные пути. В целом в городе образовалась настоящая зимняя магия с белой пылью, именно то, что и нужно после рождественских праздников.
Львов заснежило / Фото Эмала Наби, 24 Канал
Во Львовском городском совете сообщили, что во Львовской городской территориальной общине по состоянию на 16:45 на уборке улиц работает 44 единицы специальной техники, а именно: 22 пескоразбрасыватели, 14 подметальных машин и 8 погрузчиков.
При необходимости количество спецтехники в городе увеличат.
Каким был снег во Львове 26 декабря / Видео Натальи Боднар, 24 Канал
Когда еще ожидать снег во Львове?
27 декабря во Львове синоптики прогнозируют облачность и температуру днем от -1 до +1 градуса. В то же время осадков в субботу в городе не предвидится.
В то же время уже на следующий день, 28 декабря, во Львове ожидают снег. Столбики термометра в городе также будут показывать значение -1 – +1 градус, а ветер будет со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Будет снежить во Львове также и в понедельник, 29 декабря. Однако, по данным синоптиков Укргидрометцентра, этот снег будет небольшим, хотя температура опустится до -3 градусов.